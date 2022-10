A Nemzetközi Tojásszövetség 1996-ban először hirdette meg a tojás nemzetközi ünneplését, melynek időpontja minden év október második péntekje, azonban rendszeressé majd három évvel később vált.

– A tojás fogyasztása egyidős az ember emberként való viselkedésével, azaz a kezdetek visszanyúlnak a vadászó és gyűjtögető évezredek világába. Európában a tyúktojás a 15. századtól vált elsődlegessé, de fontos megjegyezni, hogy a baromfi elsősorban a tyúk, s keletről jutott el Európába a perzsák közvetítésével – mondta el Surányi Béla, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar nyugdíjas tiszteletbeli docense. Érdekességként emlékeztetett, hogy a legnagyobb tojása a struccnak van, de az testsúlyának csak kettő százaléka, míg például a kivinek ez a testsúlyának a 20 százalékát teszi ki. – A legapróbb tojás a verbéna kolibrié, s mint köztudott, ez a madár a legkisebbek közé tartozik. Hogy egyszerre hány tojást rak le egy szárnyas, ebben a szürke fogoly viszi el a pálmát 15–20 darabbal, de a vadpulyka sem marad le, amely maximálisan 20 darabra képes – tájékoztatott a szakember. Az 1980-as években visszaesett a tojásvásárlás, mivel kiderült, hogy a sárgája gazdag koleszterinben, s hozzá kötötték a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.

Tojásnagyhatalom voltunk

Hazánkban a húsvét előtti böjti időszakban a tej- és a tojásevés a mellőzendő lépések sorába tartozott. A tojás, a baromfifélék házasításának nem volt az elsődleges célja, ez a későbbi, úgynevezett második termékforradalom során vált célkitűzésé.

– A 20. század a populációgenetika százada: az Egyesült Államokban az 1930-as években a hibridizáció beköszönt, s a célállat a tyúk. Ez a baromfifaj adta tanújelét egy nagyszerű, hasznos lépésnek az emberiség részéről. Ezzel egy új korszak köszöntött be a mezőgazdasági kultúrában, közelebbről az állattenyésztés terén– tette hozzá Surányi Béla. Majd hangsúlyozta: vezető szerepet játszott, sőt játszik mai napig ebben az Egyesült Államok, viszont volt egy pár évtized, amikor Magyarország is broilercsirke- és tyúktojás-nagyhatalomnak számított. Anno az ország a képzeletbeli dobogó méltó helyét foglalta el.

Forrás: Molnár Péter

Nagypiaci körkép

A vénasszonyok nyara október közepén kopogtatott be a hétköznapjainkban, a jóleső napsugarak, s kellemes 20–21 Celsius-fok még a vásárlást is hangulatosabbá teszi. Nincs ez másképp a debreceni nagypiacon sem, ahol megérkezésünkkor szokásosan egy tűt sem lehetett leejteni, fiatalok és idősek vegyesen válogattak a idény gyümölcsök és zöldségek között. Ám az emeletre érve, mintha széthúzott volna a tömeg, s szellősen nézegettek az emberek, jellemzően csak a tojásos pultnál.

Csak drágább lesz

A széles mosollyal kínáló árusok szívesen veszik a vevők kérdéseit, viszont vásárlásra kevesebb vendég adja a fejét. Végignézve, 60 forintnál olcsóbban nem találunk S-es méretű tojást, s az XL-es „óriás” 85 forint. A neve elhallgatását kérő árus elmondta, nyár óta csaknem 10 forinttal ment fentebb a tojás ára.

– Minden méret fogy, de leginkább az emberek az árat veszik figyelembe, így az S-es méret a kelendőbb. Nagy általánosságban, nem is visznek már egy tálcával, hanem tízesével kérik a tojást – mondta el a Napló kérdésére az eladó. Hangsúlyozta: nem áll meg a tojás ára 80 forintnál, az év végén 100 forint is lehet az M-es méretűnek darabja. Ezt az alsó szinten áruló Kárándi Zsoltné is megerősítette, akinek már több mint tízéves piacos tapasztalata van.

– Egyre kevesebben vásárolnak tojást a csarnokban, hiszen a nagyáruházakban olcsóbban megkapják a vásárlók, de azt hozzá kell tenni, hogy nem is olyan jó minőségű, mint a házi tojás. Karácsonyra elérhetjük a tojás eddig soha nem látott árát, s az M-es, L-es méretű eléri a 100-105 forintos darabárat. Sőt a legnagyobb XL-es nagyságúért 110 forintot is kell majd fizetni – emelte ki.

További megerősítést kaptunk a mellettünk álló vásárlóktól is, akik határozott fejmozdulattal jelezték, egyetértenek kedvenc árusuk mondataival. Majd a beszélgetésünk után a nénik, bácsik összedugták a fejüket, s hangos szóval kijelentették, idén a tojás magas ára okán az ünnepi menüben jóval kevesebb lesz a sütemény.

Ne dobd ki a héját!

Néhány jó tanács a tojáshéj újrahasznosításához Vajda Erzsébet debreceni kertésztől.

A konyhakertek, szobanövények értékes tápanyag-javítója, hiszen megszárítva, apróra törve a növények töve köré szórhatjuk. Továbbá 1–2 napig vízben áztathatjuk a tojás héját, és a leszűrt levet a növények közül például a paradicsom, paprika vagy uborka leveleire is permetezhetjük, s ez meggátolja a csúcsrothadást, melynek oka a kalcium hiánya. A komposztban is apróra összetörve hasznos, mivel ősszel ismét a talajba kerül.

Nagy Dóra