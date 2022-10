Az iskola célja változatlanul az integráció, tehát az, hogy ezek a gyermekek elérjék a magyar iskolarendszer által követelt szintet, és hogy idővel a környező településeken működő intézményekbe járhassanak. Ehhez főként a magyar nyelv és irodalom, továbbá a matematika tudásukat erősítik, de mellette sok más tantárggyal is kiegészülnek a hétköznapjaik. Tanulnak például környezetismeretet, informatikát, történelmet, valamint hittant is. – Az a célunk, hogy a lehető legtöbbet tudjuk adni a gyerekeknek. Ugyanakkor nem lehet elfelejteni, hogy esetükben az is fontos, hogy a szüleiket is megtanítsuk arra, hogyan kell a gyerekeket segíteni az iskolai munkában, és ezáltal a pedagógust a munkavégzésében. Éppen ezért többek között szülői klubot indítunk, de szeretnénk majd egyszer filmklubot a gyerekeknek is – sorolta Attila a jövőbeli elképzeléseiket.

A tanárok differenciáltan foglalkoznak a gyerekekkel, mindenkivel úgy, ahogy arra szüksége van, és nem elfelejtve: a háború borzalmai elől menekült családok traumákkal is küzdenek. A négy tanáron túl jelenleg az Ökumenikus Segélyszervezet támogatásának köszönhetően gyógypedagógus is dolgozik a gyerekekkel. Nem teher számukra ez a kihívás, és mindannyian hisznek a sikerben.

– Szerintem minden embernek szüksége van arra, hogy a munkája, amit végez, annak látható és értékes eredménye legyen. Amiért érdemes küzdeni, harcolni, éjszaka is fennmaradni, túlórázni. Itt nap mint nap látjuk, hogy a gyerekeknek segíteni kell. Érezzük ennek a súlyát. Szerintem úgy van értelme, úgy élvezetes a munka, ha az ember egyben missziót is teljesít. Nekünk a munkánk egyben a szenvedélyünk, és ez egy nagyon szerencsés dolog – hangsúlyozta az igazgató.

A találkozásunk alkalmával körbe is vezetett minket a kempingben. Láthattuk, hogy néhány tanterem már majdnem kész állapotában fogadja a gyerekeket, és bár például még nem volt minden számítógép a helyén, a gyerekek rajzaival már ki volt díszítve egy-egy helyiség. Van, ahol még jelenleg is folynak a munkálatok, de lassan helyre áll a rend a területen. A családok már a téliesített átmeneti szállásukból figyeltek minket, a gyerekek közül pedig voltak, akik szívesen velünk tartottak a bejáráson. Nekünk elmondták, szeretnek tanulni, és mindig várják az órákat, az igazgatójuknak pedig egy-egy rajzot is készítettek.

BBI