Debreceni tanárok is csatlakoztak ahhoz az országos sztrájkhoz, amit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hirdetett szerdára, az oktatás világnapján. A cívisvárosban több iskolában is demonstráltak, élőláncot alkotva diákok és tanárok egyaránt, de volt olyan intézmény is, ahová fekete ruhában érkeztek a tanulók. Péntek délután az Ady parkban tartanak majd demonstrációt, kiállva a pedagógusok mellett.

HBN