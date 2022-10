Már négy éve annak, hogy Tiszagyulaháza a csodálatos virágaiért nemcsak pénzt kap más települések önkormányzataitól, hanem az egyes településeken a közmunkaprogram keretében előállított termékeket is, mint krumplit, tésztát, almát vagy káposztát – fogalmazott közösségi oldalán Tiba István, a térség országgyűlési képviselője. Mint írja, azon túl, hogy a településen virágzik a kertészet, minden háztartás ingyen juthat hozzá más fontos élelmiszerekhez is. Mikó Zoltán polgármester kapcsolódó bejegyzésében pedig hozzáteszi: decemberig folytatják a csere útján szerzett élelmiszerek kiosztását, most nagyrábéi burgonyát és bárándi tésztát kaptak a lakosok.

