Sokan szálltak le Csökmő központjában a Szeghalom felől érkezett buszról a hétköznapi délelőtt. Egy idősödő asszony orvosnál volt, útitársa a nagybevásárlást ejtette meg, de olyan is akadt, aki kormányhivatalban intézte ügyeit a közeli kisvárosban.

– Békés vagy Hajdú-Bihar? – tettük fel a kérdést néhány csökmői lakosnak. Érdeklődésünk természetesen nem ok nélküli, hiszen volt olyan időszak, amikor a szinte a megyehatárhoz „ragasztott”, közel kétezer lakosú Csökmő vezetése erősen gondolkodott azon, hogy megyét vált, és Hajdú-Bihar helyett Békéshez tartozik inkább. A helyi népszavazásból aztán nem lett semmi, ám ez a lényegen nem változtatott: a csökmőiek ha meghallják az a szót, hogy város, akkor rögtön rávágják, hogy Szeghalom.

Miért is? A buszról leszállókon kívül hosszasabban is beszélgettünk csökmőiekkel.

– Természetesen Békés! – mondja Baranyáné Csuka Szilvia, az ötgyermekes édesanya, majd kezdi sorolni, hogy miként is kapcsolódnak Szeghalomhoz és Békés megyéhez. – A legnagyobb lányom most Szegeden egyetemista, középiskolába Békéscsabára járt, általánosba meg Szeghalomba. A fiam középiskolás Békéscsabán, de ott végezte a nyolc osztályt és oda járt óvodába is. A középső lányom a szeghalmi középiskolában tanul, és óvodába, általános iskolába is a közeli városba járt. A férjem az ugyancsak békési Körösladányban dolgozik, a munkahelyére busz viszi és hozza nap mint nap. De ha megkérdez itt bárkit, kiderül, nincs olyan család, aki a munkahely vagy iskola miatt ne kötődne Békés megyéhez. Aztán a bevásárlás! Persze, hogy Szeghalomra járunk, nagybevásárlásra pedig Békéscsabára, amikor a fiúért a hétvégén elmegyünk a kollégiumba. Nekünk még a háziorvosunk is Szeghalmon van. Miért is kötődünk inkább Békéshez és Szeghalomhoz? Egyszerű: Berettyóújfalu 37 kilométerre van, Szeghalom meg tízre – sorolja a Békés melletti érveket Baranyáné, aki azért elárulja, hogy fiatal korában el nem tudta képzelni, hogy ha város, akkor ne Berettyóújfalu, ha nagyváros, akkor ne Debrecen legyen. A kisebb távolság, az egyszerűbb és biztonságosabb közlekedési lehetőség azonban változást hozott az ő és családja életében is. Hozzáteszi még, hogy Debrecen is és Békéscsaba is egyaránt 70 kilométerre van. Csaba viszont kisebb város, lényegesen kevesebb az autó az utakon, nincs dugó, és minden megvan, ami nekik kell. Szórakozni Gyulára járnak leginkább, olykor azonban Debrecen is szóba jön.

A Faluház igazgatónője, Földesi-Kiss Andrea ajtaján is bekopogtattunk. Ő a munkahelyek, az iskolák és a bevásárlás mellett a hivatalos ügyek egyszerűbb intézését is felsorolta annak igazolására, hogy faluja lakossága miért is orientálódik Szeghalom irányába annak ellenére, hogy az már másik megye. Azt azonban megjegyezte: igaz, hogy orvosi szakellátásra, kezelésekre a közeli kisvárosba járnak, viszont ha kórházba kell menni, akkor a szeghalmiak is inkább Berettyóújfalut választják.

– Kultúra, programok? – tér rá szakterületére az igazgatónő. – Mintha nem is lenne a megyehatár! Szomszédokról, vagy a szomszédaink szomszédjairól van szó, és ez a kulturális életben, a programkínálatban így megy mindenhol. Ha mi szervezünk eseményt, küldjük a meghívót, ha ők, akkor kapjuk tőlük, tehát szoros a kapcsolatunk a környező települések kulturális intézményeivel. A térségi rendezvényeinken itt vannak a vésztőiek, a szeghalmiak és a füzesgyarmatiak is, mint ahogy csökmőiek is járnak a három közeli városba. A körzeti versenyekre, nálunk grafikai van, érkeznek Békés megyei helységekből is. Táboraink programjában szerepelnek Békés megyei helyszínek is, pontosabban legalább annyit vagyunk Békésben, mint Hajdú-Biharban. A hozzánk legközelebbi strand Füzesgyarmaton van. Oda járnak a csökmői gyerekek úszótanfolyamra. Ilyenkor két hétig minden nap busszal hozzuk-visszük őket – sorolta.

Nagy Tibor, Csökmő polgármestere azonban már árnyalja települése Szeghalomhoz és Békés megyéhez fűződő kapcsolatait, nem elvitatva azt, hogy a hétköznapi életben a lakosságnak a szomszédokhoz való kötődése tökéletesen érthető. Ezt segíti az óránkénti buszjárat is. A távolság azonban a békési települések mellett szól. De mi van a hivatalos, önkormányzati ügyekkel? – Ebben egyértelműen Hajdú-Biharhoz tartozunk – szögezi le a falu első embere. – Korábban Csökmő több területen, több társulásban is a közeli Szeghalomhoz tartozott. Ezeket azonban az elmúlt évtizedben magunk mögött hagytuk. Például a családsegítő szolgálat: Dévaványához került a központ, aztán a békési kisváros kivált, önálló lett, mi pedig Berettyóújfalu felé vettük az irányt. Mint ahogy minden önkormányzati ügyünk intézésének iránya Berettyóújfalu, Debrecen és az Észak-alföldi régió. (Békés, így Szeghalom is a Dél-alföldi régióhoz tartozik – a szerk.) Természetesen megmaradt a jó kapcsolatunk az észak-békési településekkel, azok polgármestereivel. Átjárunk egymás eseményeire, ott vagyunk a füzesgyarmati kistérségi társulás ülésein. Egyedül az orvosi ügyeletben, amit most a mentők látnak el, vagyunk már csak a társulásban – mondta.

Egykori bihari falvak

És mi újság Dél-Bihar kisvárosában, Komádiban? Ottjártunkkor Tóth Ferenc polgármester hivatalos ügyben Debrecenben volt, így alpolgármestere, Hídvégi László tájékoztatott városa Békés megyéhez fűződő kapcsolatairól. Elöljáróban elmondta, hogy a történelmi Bihar megye határa Gyula és Sarkad között volt. Tehát azok a települések, amelyek most Észak-Békésben vannak, annak a térségnek voltak szerves részei, amelybe Komádi tartozik.

– Ami összeköt bennünket, az az oktatás és a munkahelyek. A diákjaink középiskolába Gyulára és Békéscsabára járnak, míg a cégek munkásjáratai és a kiváló buszközlekedés révén sokan járnak át békési településekre dolgozni. Hozzánk is jönnek, például Zsadányból, vagy ügyet intézni Körösnagyharsányból. Emellett a civil szervezetek együttműködése – mondhatni – napi szintű. Nem beszélve a családi és baráti kapcsolatokról. A nagybevásárlás 90 százalékát a békési városokban ejtik meg a komádi lakosok. És ha a távolságokat nézzük, Békéscsaba egy kicsivel közelebb van. 59 kilométerre, míg Debrecen 63-ra – zárta gondolatait.

T.T