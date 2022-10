A Természettár „Otthon az erdőben” című kiállítását nyitotta meg szerdán Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a vénkerti Borsos-villában. Az esemény a Nagyerdő Hete című programsorozat része, melyet immár harmadik alkalommal rendezett meg több együttműködő szervezettel, intézménnyel közösen a Nagyerdő Társaság és a Debreceni Értéktár Bizottság. A tárlat bemutatja, hogy miként élnek a madarak az erdőben, és mit tehetünk a védelmükért.

– A Nagyerdő Debrecennek egy olyan értéke, amellyel kapcsolatban mindannyiunknak van egy-egy élményünk, ahol mindenki megtalálja azt, amiért szeret itt élni – fogalmazott köszöntőjében Barcsa Lajos alpolgármester. A körzet önkormányzati képviselője a hallgatóságával megosztotta azt is, hogy szívesen jár sportolni, futni a Nagyerdő fái között. – Olyan értékekre, kincsekre is lehet bukkanni a fák között, amelyeket elsőre nem is biztos, hogy észreveszünk, de ugyanúgy fontos részei a Nagyerdőnek. Ilyenek például a madarak is – mutatott rá.