– Kevés olyan esemény van a magyar történelemben, ami ennyire erős kultusz- és identitásképző, mint az aradi vértanuk kivégzése. Az elmúlt években több új forrás is megjelent, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy ne csak legendákból, hanem alátámasztható tények segítségével mutassák be a szerzők ezeknek a honvédeknek az életét – fogalmazott a beszélgetés elején az irodalomtörténész. Fleisz János 2004-ben már írt egy könyvet Nagysándor Józsefről. Ehhez kapcsolódva az most megjelent tudományos művéről elmondta: az újabb forrásokat felhasználva szélesebben, pontosabban mutatja be a debreceni csata magyar vezérőrnagyának életét.

Kemény parancsok, érzelmes szerelmeslevelek

A nagyváradi szakember a hallgatósággal megosztotta, több évtizedes kutatását követően több mint négy évig írta könyvét, amelyben az olvasó megismerheti Nagysándor József katonai és közéleti szerepét, vértanú halálát, emlékezetének utóéletét, valamint bepillantást nyerhet a honvédtábornok szerelmi életébe is. – Nagyon érdekes egyéniség volt. Leveleiben megtalálhatóak a kemény katonai parancsok mellett az érzelmes hangvételű írások is, melyeket szerelmének írt – tette hozzá. A beszélgetés során a Kossuthtal és Görgeyvel való kapcsolata is szóba került. Fleisz János kifejtette, Nagysándor József Kossuth híve volt, támogatta a kormányzóelnököt, azonban a Függetlenségi Nyilatkozattal katonaként, a következményeket figyelembe véve, nem értett teljesen egyet. Úgy gondolta, várni kellett volna ezzel a lépéssel. – Görgeyvel sosem volt jó a viszonya, azonban mint hadvezért, elismerte. Kiállt a fővezér mellett, amikor Kossuth le akarta váltani – mutatott rá a nagyváradi történész.

Nagysándor József 1849. augusztus 2-án az I. hadtest tábornokaként szállt szembe az orosz cári főerők többszörös túlerőben lévő seregével és szenvedett súlyos vereséget. – A történelemkutatás ma már nem Nagysándort tartja felelősnek azért, hogy vállalkozott a csatára, mert a nevében akkoriban vezérkari főnöke, Pongrácz István írta a jelentéseket, parancsokat – mutatott rá a szakember. Hozzátette: a rossz felderítés miatt a magyar fél azt hitte, hogy csak háromszoros túlerővel állnak szemben, azonban ma már tudni, hogy 12 ezer magyar katona vette fel a harcot a 60 ezres orosz fősereggel.

Bekecs Sándor