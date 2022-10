Az alsó tagozatosok kezdeményezése nemcsak adakozás, hanem megmérettetés is volt egyben, a legtöbb állateledelt és gondozási kelléket összegyűjtő csapat jutalomban is részesült a pénteki ünnepélyes átadás után. Az iskola önkéntes akciójának kedvezményezettje a TARA (Támogassuk a Rászoruló Állatokat) Alapítvány volt. A Haon délutáni ottjártakor a gyerekek olyan izgalommal tettek-vettek a hatalmas csomagok között, mintha csak mindenki a saját kutyájának vagy cicájának készült volna meglepetéssel. Szorgos kezek cipelték a méretes zsákokat, betartva zsivajon átívelő jótékony tanári instrukciókat, aztán sietve rendezték őket egymás mellé, hogy mire megérkeznek a vendégek, a hatalmas mennyiségű felajánlás már rendezetten, ajándékként fogadja őket.

A Haonnak Vas Péter igazgató elmondta, az utóbbi időszak nehézségei intézményüket is kihívások elé állították, de minden probléma ellenére a gyermek és a család marad az első. A szelektív hulladékgyűjtés mellett az állatok védelme és felelősségteljes gondozása is kiemelt figyelmet kap az intézményben. Hozzáfűzte, hogy a fontosabb világnapokat rendszerint megünneplik, a diákok pedig mindig feladatot is kapnak a szervezésben.

A Szent Efrémben arra törekszünk, hogy az alá-és fölérendelt viszony helyett a gyerekek partnerek is legyenek a nevelés-oktatás feladatában, fókuszba helyezve a krisztusi tanítást

– hangsúlyozta.

Az intézményvezető rámutatott arra is, hogy a diákok felelősségvállalást, önállóságot tanulnak ezekkel a feladatkörökkel, ahogy a minden évben megszervezett Szent Efrém-héten, amikor az adományozás, az elesettek felé fordulás a legfontosabb mondanivaló. A Covid időszakában például az egészségügyben dolgozóknak szerveztek nagy volumenű gyűjtést.

Éreztetni kell a gyerekekkel, hogy ne csak magukra, hanem másokra is gondoljanak. Az intézményünkben kifejezetten fontos, hogy nem mások eltiprása, hanem támogatása és elfogadása a helyes út

– emelte ki végül.

