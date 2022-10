Székely Bence, a jelenleg Debrecenben élő, a nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában tanító angol–történelem szakos tanár is szerepel abban a dokumentumfilmben, amit az Amerikai Katolikus Püspöki Kar megbízásából nemrégiben forgattak Magyarországon a görögkatolikus egyház cigány pasztorációjáról.

Tudatosan küzdött a célja eléréséért

A film olyan fiatalokról szól, akik keményen dolgoztak, hosszú utat tettek meg a saját maguk által kitűzött célok eléréséig. Az amerikai stábot, Andrew Summerson atyát és feleségét, Laura Ieracit, valamint operatőrüket, David Bretniket a magyarországi útján tolmácsként a Görögkatolikus Metropólia Sajtó- és Médiaközpontjának vezetője, Király András kísérte, aki a film céljáról beszélt a Naplónak.

– Az Amerikai Katolikus Püspöki Kar célja ezzel a dokumentumfilmmel az amerikában élő emberek ösztönzése arra, hogy még jobban evangelizáljanak a társadalom peremén vagy a mélyszegénységben élő emberek között. A dokumentumfilmmel megmutatják a cigány pasztoráció lehető legszélesebb aspektusát, mind a cigányok, mind a tanárok, az egyház, az egyházi vezetők, valamint a társadalom részéről is.

A filmet először Amerikában mutatják be, de a tervek között szerepel a magyarországi bemutató is. A pozitív példát a magyarországi görögkatolikus egyházból vitték, ahol mindhárom egyházmegyében nagyon hatékonyan és sikeresen működik a cigány pasztoráció.

A csaknem egyórás dokumentumfilmben a legmélyebb rétegek életét is bemutatják, de nagyon sok olyan fiatal is szerepet kap, akik a társadalmi, családi segítségnek, odafigyelésnek köszönhetően, de a maguk erejét is hozzátéve, fiatal koruk ellenére sikeres életutat tudhatnak maguk mögött – fogalmazott Király András.

A pápa is fogadta őket

Az amerikai forgatócsoport járt a debreceni Szent Miklós Roma Szakkollégiumban, ahol többek között Székely Bence betekintést engedett az ő sikertörténetébe. A Nyíracsádon tanító, roma felmenőkkel bíró fiatalember elárulta, szerencsésnek mondhatja magát, hiszen számára egy percig nem volt kérdés a tanulás, tudta, hogy ez az út, amit szeretne végig járni. Korán megérett benne az elhatározás, megkapta családja részéről a maximális támogatást, ő maga pedig mindent megtett a céljai eléréséért.

Székely Bence a mándoki általános iskolában kezdte el a tanulmányait. Elmondása szerint kezdetben nagyon nem szeretett tanulni, de a gondolkodást, a logikát igénylő matematika, fizika nagyon érdekelte. A humán szakok, az angol és a történelem felé a gimnáziumban fordult.

– A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium Arany János programjának voltam a tanulója. Ekkor már biztos voltam abban, hogy humán vonalon folytatom a tanulmányaimat, így jelentkeztem a Debreceni Egyetem angol–történelem szakára. Egyik barátom hívta fel a figyelmemet ekkor a Szent Miklós Roma Szakkollégiumra, ahol nemcsak a szálláslehetőséget biztosítják számunkra, de több támogató programban is vehetünk részt.

Az itt töltött hat év alatt nagyon sok segítséget és lehetőséget kaptam a tanulmányaimhoz. Az egyetemet el tudtam volna végezni, hiszen ekkor már nagyon komolyan vettem a tanulást, de a szakkollégiumban annyiféle támogatást kaptunk, hogy ilyen módon és ilyen szinten biztosan nem tudtam volna fejlődni a támogatás nélkül. Ösztöndíjban részesültünk, ami anyagi segítséget jelentett, így tehermentesítette a szüleimet is.

A programok sokszínűsége szociális és mentális fejlődésünkhöz járult hozzá nagy mértékben – fogalmazott Bence, aki a Roma Szakkollégiumnak köszönhetően lehetőséget kapott arra is, hogy kilátogasson Rómába, s ott előadást tartson a Római Nagykövetségen. Angol nyelven mutatta be a külföldön kevésbé ismert szakkollégium életét. Talán ennek is köszönheti a fiatalember, hogy őt kérték meg, mutassa be az életét és az elért céljait is. A maroknyi csoportot a pápa is fogadta.

Kitörnének az eddigi életükből

Székely Bence a feleségét is a Roma Szakkollégiumban ismerte meg, ő jelenleg a debreceni Szent József Gimnázium tanára. Bence szerint a Roma Szakkollégiumban egyre több a tehetséges roma tanuló, akik szeretnének kitörni eddigi életükből. A szakkollégium feladata többek között az, hogy segítséget és lehetőséget nyújtson a gyerekeknek saját céljaik megfogalmazásában és elérésében.

Ezt tartja nagyon fontosnak elsősorban a még mindig nehezebb, hátrányosabb helyzetben élő tehetséges roma fiatalok számára, akik megkapták a talentumot a Jóistentől, de annak kamatoztatására kitartásra, szorgalomra, de társadalmi segítségre is szükség van. Ehhez teremt nagyon sok fiatalnak, mint ahogy teremtett Székely Bencének is lehetőséget és kitörési pontot a görögkatolikus cigány pasztoráció és a roma szakkollégiumok támogatása.

Kedves Zilahi Enikő