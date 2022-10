Ötven! Mérföldkő? Vagy „útelágazódáshoz” érkezett, hogy egy magyar klasszikust idézzünk?

Nyilván átfut az ember fejében az ötven év, mi van mögötte és mennyi van még előtte. Felmerül a gondolat, hogy húsz évvel ezelőtt harminc voltam, húsz év múlva pedig már hetven leszek. Ebbe egy kicsit beleborzongok, de valahogy nem az jár folyton a fejemben, hogy „Úristen, ötven!” Bizonyos értelemben ma is kölyöknek érzem magam. A folyamatos munka, a stressz, a kihívások mellett nincs idő a korral sokat foglalkozni. Természetesen tudom, hogy telik az idő, de nem vagyok kétségbeesve.

Nem is lehet, mert ha tükörbe néz, nem egy klasszikus ötvenest lát. No de testben mit érez?

Igazából semmit – azon túl, hogy nemrég volt egy kisebb lábműtétem, és még nem tudok igazán sportolni, ami azért nagyon hiányzik. A sport ugyanis gyerekkorom óta része az életemnek. A futball a legnagyobb szerelem. Az 1985-86-os tanévben például a porcsalmai általános iskola csapatából a magyar serdülőválogatottba fociztam be magam.

Ezt eddig miért titkolta?

Nem került még szóba. Nagyon érdekes része volt ez az életemnek. Akkoriban egy nagyon jól felépített rendszerben versenyeztették az általános iskolás csapatokat, majd a járási válogatottak meccseltek egymással, és közben kiválogatták a legtehetségesebb gyerekeket. Így jutottam el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válogatottig. Éppen Hajdú-Bihart kaptuk párba, játszottunk két mérkőzést, és mindkettőn rúgtam gólt, Debrecenben kettőt is. Ezután a két megyei csapat legjobbjai Szentesen is megmérettetek az országos kiválasztón, és nagy büszkeséggel tölt el a mai napig, hogy a két megyei csapatból egyedül én kerültem be a serdülőválogatottba, mégpedig jobbszélső támadóként. Csakhogy jött a nagy dilemma: foci vagy tanulás, vagyis Nyíregyházi Sportiskola vagy Pannonhalmi Bencés Gimnázium. Utóbbit választottam, ami aztán ott maradt az életemben egy nagy kérdőjelként.

Kár érte! Magyarországon jó focista kevesebb van, mint jó polgármester.

Most azért fociban nem állunk rosszul, azt hiszem, ez kijelenthető, mint ahogy polgármesterek is vannak tehetségesek.

Egy Szatmár vármegyei kis településről az ország második legnagyobb városának éléig jutott. Nem panaszkodhat, ha visszatekint az elmúlt ötven évre!

A szakmát, a munkát mindig sikerre vittem, bármibe is kezdtem, tehát valóban nem panaszkodhatok. Igaz, hogy messziről jöttem, de Debrecenhez mindig is nagyon szoros kötődésem volt. A családom egy részét – köztük dédszüleimet, nagyszüleimet is – kitelepítették annak idején, a Hortobágyra hurcolták őket, az egyik dédnagyapám ott is halt meg, és még a koporsóját sem engedték vissza a szülőfalujába. A családtagjaim közül sokan – miután 1953-ban felszabadult a munkatábor – már nem tértek vissza Szatmárba, hanem Debrecenben telepedtek le. Így aztán kiskoromtól kezdve nagyon sok időt töltöttem itt. Tisztán emlékszem, hogy kisgyerekként euforikus érzés kerített hatalmába, amikor a szüleim közölték, hogy megyünk Debrecenbe.

Ha tudta volna akkor, hogy egyszer polgármestere lesz ennek a nagyvárosnak!

Én akkor sem gondoltam, hogy főállású politikus leszek, amikor 1998-ban önkormányzati képviselőnek választottak. Még akkor is elképzelhetetlennek tartottam, hogy a munkámat, a jogi pályát feladjam.

A születésnapjához, október 13-hoz igazán sok esemény fűződik a magyar- és a világtörténelemben – derül ki az eseménynaptárból. Játszhatunk egyet?

Vágjunk bele!

Kronológiai sorrendben haladva: Krisztus után 54-ben, október 13-án adta vissza a lelkét a teremtőjének Claudius császár. A római jog megy még betéve?

Hosszú lesz ez a játék, ha az ókori Rómánál kezdtünk! Természetesen nem megy már a római jog betéve, hosszú idő telt el azóta, pontosan 30 év, bár mostanában a fiam hasonló tanulmányai révén van lehetőségem ismét betekintést nyerni a rejtelmeibe. Egyébként szenzációs tanárom volt római jogból, Zlinszky János alkotmányjogász, az Alkotmánybíróság tagja, aki nagyon nagy hatást gyakorolt rám egyetemista koromban.

Ügyvéd ismerősöktől hallom, hogy a római jog kétfelvonásos horror a jogász szakon.

Ez a tárgy valóban megválasztja, hogy kiből lesz jogász, és kiből nem. Leginkább azért nagy próbatétel, mert első évben kell megbirkózni vele, és korábban az ember tanulmányai során ekkora mennyiségű tananyaggal nem találkozik, még fizikailag sem. Később még nagyobb, még komolyabb vizsgaanyagokat kell elsajátítani, de azokhoz már hozzászokik a joghallgató. A római jog az első nagy feladat. Én abszolút jó érzéssel tekintek rá vissza, hiszen az a varázslata, hogy az európai jogrendszer ma is a kétezer éves intézményeket használja, vagyis azok az alapjai.

Egy aranyköpés szerint jogi karon az ötös vizsgának három feltétele van. Első a szerencse, második a fenék, és csak harmadik a fej.

Van benne igazság, de azért nem mindenkire igaz. Édesanyám mesélte, hogy amikor állapotos volt velem, egy cigányasszony elkapta a kezét, hogy jósoljon, és azt mondta: „a maga fia nagyon szerencsés lesz, vagy nagyon szerencsétlen.” Ha e két véglet van az életben, akkor egyértelműen az első verzió jött be nekem, azonban én soha nem bíztam magam a szerencsére a tanulás helyett. Ahogy az életben általában, úgy a tanulmányokban is igyekeztem magamtól megkövetelni a maximumot. Mindig úgy mentem vizsgázni, hogy történjen bármi, lelkiismeret-furdalásom nem lesz, mert ami tőlem tellett, azt megtettem, megtanultam. Megesett azonban kétszer is, hogy utóvizsgára kényszerültem. Egyszer magyar jogtörténetből, bár azóta sem értem, hogy elsőre miért nem sikerült, de már mindegy is. A második utóvizsgám polgári jogból volt másodévben, de azzal, hogy elvágtak először, egyben megadták nekem életem legnagyobb vizsgaélményét. Az utóvizsgán ugyanis Novotni Zoltán professzor úrhoz kerültem, aki a jogi kar dékánja volt, és mindenki azért imádkozott, hogy elkerülje. Az a hír járta, hogy nem szereti az utóvizsgára kényszerülő hallgatókat, és amikor bementem, engem is rideg távolságtartással kezelt, de ahogy a vizsga ment előre, úgy oldódott fel. A vége már egy rendkívül jó hangulatú tanár-diák meccs lett. Nem engedte a tételeket végigmondani, hanem mindenféle gyakorlati jogesetekkel bombázott, és ötössel jöttem ki tőle.

A péntek 13 babonája is a születésnapjával kapcsolatos: 1307-ben október 13-ra péntekre esett, amikor IV. Szép Fülöp francia király a templomos lovagrend kétezer tagját kivégeztette. Babonás? Vagy van valamilyen rigolyája?

Mindig jobb lábbal kelek fel, bármilyen helyzetben is feküdjek az ágyban, a küszöböt is mindig jobb lábbal lépem át, és soha nem tévesztem el. Hívő ember vagyok, reggel és este is imádkozom, a babonákban nem hiszek, inkább csak megszokás ez. Ha a focipályára lépek, akkor is jobb lábbal lépem át az oldalvonalat.

Forrás: BDR

Október 13-án koronázták meg IV. Bélát, akit a legnagyobb uralkodók közé sorolunk, második honalapítónak nevezünk. Az Árpád-ház a mi nemzeti mesénk, amiben – világnézeti, politikai hovatartozástól függően – újraértelmezzük a múltat? Ön hogy értelmezi?

Szent István az alap, mert nemzetünk történelmének legidőtállóbb alkotása az övé, de az egész Árpád-ház teljesítménye lebilincselő. Nekem II. András az egyik nagy kedvencem az Árpád-házi uralkodóink közül, és nem amiatt, mert éppen most van az Aranybulla 800. évfordulója, hanem azért, mert külpolitikájának köszönhetően európai nagyhatalommá tette a magyar királyságot, de Szent Lászlót vagy Könyves Kálmánt a jogrendszer megszilárdításáért is említhetem. Gyerekkoromban faltam a Régi magyar mondák című könyvet, amely a magyar történelem évszázadain vezet végig.

1917-ben ezen a napon, október 13-án ezrek „látták” Szűz Máriát a portugáliai Fátimában. Apropó! Vall a vallási hovatartozásáról a népszámlálási íven?

Természetesen. A minap töltöttük ki online, mindannyian – a feleségem és a gyerekeim is – görögkatolikus vallásúak vagyunk.

Én nem tartozom azon politikusok közé, akik mindennap deklarálják istenhitüket, ezt igazán belül éli meg az ember.

Rendszerint minden vasárnap elmegyek templomba, de mindig hátul foglalok helyet a hívek között, pedig ülhetnék előre is, hiszen képviselőtagja is vagyok az Attila téri egyházközségnek. Szerintem a vallásosságát élje meg az ember a maga szerénységével. Gyerekként nagyon erős vallási neveltetést kaptam. Nagy hatással volt rám – majd később a politikai identitásom kialakításában is fontos szerepet játszott – az apai nagyapám, akinek a házához közel volt a templomkert, ahol nagyon sokat fociztam, játszottam. Ministráltam is a porcsalmai görögkatolikus templomban. A vallás mindig része volt az életemnek, és azt azóta sem engedtem el.

A Facebook most tele van ateista szervezetek hirdetéseivel, arra buzdítanak, hogy ne valljunk a vallási hovatartozásunkról a népszámláláskor. Ez dühíti?

Egyáltalán nem. Egy vallásos emberről az ilyen lepereg. Aki keresztény embernek tartja magát, akár jár templomba, akár nem, de elfogadja Isten létét, annak bármit mondhat egy ateista. Akikről egyébként mindig az jut eszembe, amit Fülöp atya is mondott nemrég, hogy amíg nincs baj, addig érthető az ateizmus, de amikor baj van, mindenki a Jóistenhez fordul.

Nem akarok ünneprontó lenni, de 1944. október 13-án a magyar kormány felhatalmazta a városi tanácsokat, hogy fűtés nélküli napokat rendeljenek el…

Nekünk is meg kell hoznunk majd a szükséges intézkedéseket, mert most is háborús helyzet van. Meggyőződésem szerint spekulatív jelleggel úgy szálltak el az energiaárak, hogy ha nem nyúlunk hozzá a rendszerhez, akkor finanszírozhatatlan lesz. Az intézkedéseinkről a jövő héten szeretnénk számot adni, lesz olyan, amiről néhány hónapra le kell mondanunk, de állni fogjuk a sarat. Egy biztos: a bölcsődék és az óvodák esetében nem tervezünk semmiféle korlátozást.

Tudta, hogy egy napon született Margaret Thatcherrel, a 20. század legbefolyásosabb nőjével?

Nem, de az ötven évemnek az az egyik előnye, hogy jól emlékszem Margaret Thatcherre mint aktív politikusra, ugyanis korán, 13-14 éves koromban kezdtem aktívan érdeklődni a politika, a közélet iránt. Margaret Thatchert egy nagyformátumú politikusnak tartottam, mert szilárd meggyőződéssel állt ki az általa meghatározott irányvonal mellett, attól nem tágított, és a történelem őt igazolta. Nagy-Britannia nagyon jelentős külpolitikai, gazdasági és társadalmi fejlődésen ment keresztül a nyolcvanas években.

Mégis a brit politikatörténet legmegosztóbb alakja, mert a roppant kemény megszorító intézkedései a legszegényebb társadalmi csoportot, a munkásságot sújtották leginkább.

Egy politikusnak tudni kell a jövő érdekében negatív döntéseket is hozni, ami adott pillanatban rossz lehet bizonyos embereknek, akiknek egyébként nem dolguk feltétlenül jövőbe tekinteni, stratégiát vizsgálni.

Margaret Thatcher éppen azért volt nagyformátumú politikus, mert ezeket a döntéseket soha nem habozott meghozni a jövőbeni jó érdekében.

1964-ben ezen a napon, október 13-án buktatta meg a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottsága Nyikita Hruscsovot Moszkvában. Ez mire emlékezteti?

Az antikommunizmus a zsigereimben van. Nagyapám rengeteget mesélt az életéről, a megpróbáltatásairól, hogyan semmizték ki a kommunisták, hogyan államosították a földjét, és hogy a még megmaradt három holdnyi parcellát is be kellett adni a TSZ-be. A tanácselnök pedig aljasságból, miután aláírta a papírokat és hazafelé baktatott, hangosbemondón eljátszotta a nótáját. Nagymamám testvérét 1951-ben elvitték, mert volt egy zendülés a faluban. Kistarcsán raboskodott évekig. Az ilyen történetek nem múlnak el nyomtalanul az emberből, különösen egy nyíló lelkű fiatalban. Ezek a történetek határozták meg a világlátásomat abban az időben. Emlékszem például Brezsnyev temetésére, 1982-ben fekete-fehér tévén néztük, majd Andropov és Csernyenko után jutottunk el Gorbacsovig, akire érdekes módon nem mint szovjet pártfőtitkárra tekintettem akkor sem, hanem mint arra az emberre, aki kiszabadítja Magyarországot abból a rémálomból, amelynek akkor már negyven éve része volt. Még egy Gorbacsov-poszter is díszítette a szobám falát. A középiskolás éveim ebből a szempontból rendkívüli izgalmak közepette teltek el. Említettem a beszélgetés elején Pannonhalmát, amely egy nagy kérdőjel az életemben. Nos, két hét után a honvágy miatt otthagytam az iskolát, akkor még nem tudtam elszakadni az otthontól, de ott találkoztam először Mensáros Laci bácsival, és az ’56-os forradalom hatvanadik évfordulóján pedig azzal az unokájával, aki annak idején évfolyamtársam volt Pannonhalmán. Mátészalkán, a gimnáziumban egy párttitkár történelemtanárom volt, akivel nagyokat vitatkoztunk az órákon. Amikor a lányok nem akartak felelni, akkor megkértek, hogy dobjak be valami témát. Rendszerint sikerült – bár szerintem tudta, hogy mire megy ki a játék –, és képesek voltunk egész órán keresztül vitatkozni a rendszerről.

A rendszerváltást hogyan élte meg?

Azt nem is tudom szavakba önteni, egyszerűen szárnyaltam. Soha életemben nem fogom elfelejteni, szünetet rendeltek el az iskolában, amikor Szűrös Mátyás 1989. október 23-án kikiáltotta a köztársaságot, hogy tévén nézhessük. Az egész folyamat lázában égtem.

Kinek szurkolt a rendszerváltó pártok közül?

Az első választáson még nem szavazhattam, hiszen 1990-ben csak októberben töltöttem be a tizennyolcat, de a kopogtatócédula gyűjtéséig azért eljutottam. Két párt állt közel a szívemhez, az MDF és a Fidesz, az ő jelöltjeiknek gyűjtöttem kopogtatócédulát, végül az MDF-es nyerte a választást abban a körzetben.

Ekkor még ég és föld a különbség az MDF és a Fidesz között!

Igen, de a kommunizmus megítélésében alapvető különbség nem volt közöttük. A törésvonalak a választások után alakultak ki, de továbbra is mindkét párttal szimpatizáltam. Az azonban nekem mélységes csalódást okozott, amikor a Fidesz 1990. június 4-én kivonult a parlamentben a trianoni megemlékezésről. Az egyetem után ügyvédjelöltként dolgoztam Debrecenben, és akkor, 1997-ben gondoltam, hogy ha mindig nagyon érdekelt a politika – az egyetemen is óriási csatákat vívtunk, de természetesen csak retorikailag –, akkor elkötelezett jobboldaliként komolyabban kéne vele foglalkoznom. Akkoriban jött fel a Fidesz – ugye meg is nyerte az 1998-as választásokat –, én azonban az MDF-hez kopogtam be, mert nem akartam, hogy azt mondják rám, ez itt szerencselovag. Makay Zsolttal együtt vettek fel, aki később az MDF elnöke is lett. Később a párt kezdett eltávolodni a jobboldali, konzervatív irányvonaltól, ezzel együtt kezdett eltávolodni tőlem is, ezért 1999-ben átigazoltam a Fideszbe, akkor már önkormányzati képviselőként.

Október 13-án született Nana Mouskouri, Paul Simon a Simon & Garfunkelből, Robert Lamm a Chicagóból, Sammy Hagar a Van Halenből, de még Mary Zsuzsi is. Hátha megismerjük a zenei ízlését is…

Igazából egyikük zenéje sem áll közel hozzám, mert én a dzsessz nagy rajongója vagyok. Kikapcsolódás gyanánt is gyakran hallgatom, főleg a dallamosabb változatait. Ha előadót kell mondanom, akkor Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Louis Armstrong, Ray Charles található a legnagyobb kedvenceim között. A swinget is meghallgatom, akárcsak a latinos gitárzenét. Santanát is nagyon kedvelem.

Ne mondja, hogy tinédzserként, a rendszerváltás hajnalán swingpartikon tombolt!

Nem, de a dzsessz már akkor is levett a lábamról. A magnókazettákat rongyosra hallgattam.

A brit Sacha Baron Cohen – aki Boratként borzolja az idegeket, különösen az amerikaiakét – szintén október 13-i születésű, csakhogy rátérjünk vizuális műfajra. Nagy filmes?

Igen, és az egész család az. Rendszeresen járunk moziba, bár a koronavírus ezt az örömöt sokáig elvette tőlünk. Ha már az ókori Róma szóba jött, akkor a Gladiátor című filmet kell megemlítenem mint egyik nagy kedvencet. Ha sorozat, akkor újabban tetszett Az utolsó királyság, de a Vikingeket is végigküzdöttem. Mindkettőt érdekesnek találtam, azzal együtt is, hogy csak érintőlegesen van közük a történelmi hűséghez. A fantasyk sem állnak távol tőlem, A gyűrük ura sorozatot például bármikor meg tudom nézni. Gyerekkoromban – mint akkoriban a legtöbb fiú – nagy Star Wars-rajongó voltam, de ezt már kinőttem. A Szemtől szemben zseniális film zseniális színészekkel, akárcsak az Ördög ügyvédje, amelyben rengeteg olyan dilemma van a hivatás és a magánélet vonatkozásában, ami a politikusok számára is óriási kihívás.

A gasztronómiai harmóniát előcsalogató október 13-i eseményre nem bukkantam a világhálón, így jobb híján egész konkrét a kérdés: köröm- és csülökpörkölt vagy cézársaláta?

Á, ez nem is kérdés, az első! Érdekes módon az egész családom ilyen, tehát nemcsak a feleségem és a 23 éves Gergő fiam, hanem még a tízéves kislányom is! Az egyik kedvencünk a Látóképi csárda, ahová nem a fine diningért járunk, hanem zúzapörköltért és csülkös pacalért. Kipróbálok egyébként mindent, de ha választani kell, akkor a magyarosra voksolok.

A szülinapi partin mi lesz a menü?

Nem tudom pontosan, mert a feleségem szervezi, de most csak családi körben ünneplünk. Az étterem jellege alapján arra következtetek, hogy nem magyaros.

Sör, bor, pálinka – mi lesz a sorrend a szülinapi buliban? Egyszer ötvenéves az ember!

Főleg bor, ritkán pálinka. Nem vagyok sörös. Ha bor és a pálinka mellé valamit választani kell még, akkor azt mondom, hogy a jó rum, amely kevésbé édes, nem émelyítő. A Dictador 2 Masters igazán különleges ital.

Emlékszik még, mi történt 2019. október 13-án?

Az élet különös játéka volt, akkor kaptam második alkalommal bizalmat polgármesterként, és érdekes módon 2024-ben is október második vasárnapjára esik a születésnapom, de már biztosan nem lesz részem hasonlóban, ugyanis májusban rendezik az önkormányzati választásokat.

Egyáltalán indul újra a polgármesterségért?

Azt hiszem, még nem végeztem el azt a munkát, amit elterveztem. Édesanyám azzal a mondással indított útnak Pannonhalmára, hogy „követeld meg magadtól a kifogástalan munkát, mert tartozol ezzel Istenednek, hazádnak és családodnak”. Ezt valahogy megmaradt a fejemben, és amikor polgármester lettem, elterveztem magamban, hogy honnan hová szeretnék eljutni a város polgáraival. Ennek az útnak 2024-ben még nem érünk a végére, így újabb ciklusra szeretném kivívni a debreceniek bizalmát és támogatását.

A lelki szemei előtt hogyan látja Debrecent tíz év múlva?

Gazdaságilag nagyon erős város, infrastruktúrájában a jelenleginél sokkal fejlettebb és kulturálisan is sokkal izgalmasabb. Tíz év múlva ez a város majdhogynem annyi lehetőséget tud nyújtani az itt élőknek, mint a főváros. Sokkal nemzetközibb lesz Debrecen, hiszen a gazdasági beruházásoknak ez a következménye, de közben a kulturális örökséget, a hagyományokat megőrizzük. Ez egy nagyon fontos kihívás, érzem is a terhét: úgy fejlődjünk, hogy közben egy pillanatra sem engedjük el a város tradícióit.

Cs. Bereczki Attila