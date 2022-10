Az állatkerti lakók jólétének fontos részét képezik a környezetgazdagítási eszközök, amelyekkel eseménydúsabbá tehetők mindennapjaik, és így viselkedésük összetettsége is egyszerűbben megfigyelhető. A debreceni intézmény Facebook-posztja rámutat: a lemurok közelgő, most pénteki világnapja alkalmából játékos és akrobatikus természetű gyűrűsfarkú makik és fekete-fehér varik bemutatója nemrég hintákkal bővült, amelyeket a kattacsapat legifjabb tagjai, az augusztus 10-én világra jött Artem és Artemisz is előszeretettel használ.