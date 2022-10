A tavalyi rendezvény nagy sikere után a Debreceni Szakképzési Centrum újból megrendezi a Hello Szakma – Út a jövőbe 2. című pályaválasztási kiállítást és szakmai konferenciát, mely a Nagyerdei Stadionban 80 kiállítóval várja kilátogatókat. A csütörtöki és pénteki napon a DSZC 11 intézménye és partnere mutatkozik be, mindamellett szakmai konferencia, előadás és színpadi program is várja az érdeklődőket.

Karrierlehetőség

Pölöskei Gáborné, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár a kiállításon elmondta: a pályaorientációval olyan ismereteket tudunk átadni, amelyek segíthetnek a fiataloknak. – Általános iskola utáni pályaválasztás mindig egy fontos döntés, hiszen az egész életünkre kihatással lehet. Ez a kiállítás megmutatja, hogy mennyi minden fedi le a szakképzést, sőt mennyi valós karrierlehetőségeket rejt magában – tette hozzá a helyettes államtitkár.