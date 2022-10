A néhány héttel ezelőtt megjelent kormányhatározat szerint 2023-tól az alapképzésre és az osztatlan képzésekre jelentkezőknek nem kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. Az intézmények elfogadhatnak középszintű érettségit is, valamint megszűnik a jogszabályi minimumponthatár, amely alapképzésen és osztatlan képzésen eddig 280, a felsőoktatási szakképzésen 240, a mesterképzésen pedig 50 pont volt. A rendelkezés része az is, hogy 2024-től az 500 pontos felvételi rendszeren belül a felsőoktatási intézmények maguk dönthetnek 100 pontról. A döntés a Debreceni Egyetemet is érinti – írja a hirek.unideb.hu.

Bartha Elek, az intézmény oktatási rektorhelyettese ezzel kapcsolatban elmondta: a jelentősen megújuló felvételi rendszerhez úgy kell alakítani a Debreceni Egyetem gyakorlatát, hogy annak a felvételizők számára akár már jövőre kedvező hatása legyen.

– 2023-ban az emelt szintű érettségire és a minimum ponthatárra vonatkozó szabályok módosulnak. A Debreceni Egyetemen az emelt szintű érettségi a legtöbb szakon nem lesz követelmény, azonban számos képzésnél – az orvosi, a jogász, a gyógyszerész, a fogorvos képzésben, több gazdaságtudományi és műszaki mellett az anglisztika és a pszichológia szakokon – megmarad, akárcsak az osztatlan tanárképzésben azoknál a szakpároknál, amelyekben az angol nyelv és kultúra szerepel. A minimumpontok esetében jelentős könnyítés, hogy az intézmény hatáskörébe kerül ezeknek a megállapítása. A Debreceni Egyetemen nem tűnnek el a minimum pontszámok, hanem inkább csak mérséklődnek valamelyest. 2024-től lép életbe az a gyakorlat, hogy az intézményünk pontokat adhat a felvételizőknek a korábbi teljesítmények elismerése, a minőségi és az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése érdekében. Ide tartozik például az emelt szintű érettségi, a nyelvtudás, valamint a sport és a művészeti területen szerzett kiemelkedő eredmények, a középiskolai tanulmányi versenyeken elért sikerek is. Hiába csökken a minimum ponthatár, a felvételi pontszámok ezzel nem változnak arányosan, hiszen tapasztalataink szerint egészen magas pontokkal is felvételt nyernek a jelentkezők a Debreceni Egyetemre – fogalmazott a rektorhelyettes.

A felvi.hu-n december végéig megjelenik a 2023 szeptemberében induló képzések felvételi tájékoztatója, amelyben az új pontszámítási szabályokról is elérhetők lesznek majd részletes információk – hangsúlyozza honlapján a cívisvárosi felsőoktatási intézmény.