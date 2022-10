Szinte nem telik el úgy hónap, hogy a médiában ne jelenjen meg híradás arról, hogy gyerekek, fiatalok megpróbálnak véget vetni saját életüknek. Egy országot rázott meg néhány hete a 11 éves gyürei kislány esete, aki szándékosan a vonat elé lépett. A gyereket életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel vitték kórházba. A rendőrség pedig nyomozást indított.

A Gyürén történteket több hírportál is megírta, valamint feltárták azt is: a kislány döntésének hátterében iskolai zaklatás, bántalmazás állhat. A Tények információi szerint, a gyereket osztálytársai piszkálták, elképzelhető, hogy ezért akart meghalni. A kislány nagynénjének panaszkodott arról is, hogy egyszer fizikailag is bántalmazták.

Az iskolai zaklatásokkal kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz fordultunk.

Sári Péter Attiláné főigazgató-helyettes elmondta: az iskolai bántalmazással összefüggő esetek száma a tapasztalataik alapján csökkenő tendenciát mutat, ezzel szemben a média egyre jobban felkapja az ilyen eseteket.

– A Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban évek óta iskolapszichológusi hálózat működik, amelyet a szakszolgálat iskolapszichológusi koordinátora fog össze. Ez arra ad lehetőséget, hogyha a tanuló, a szülő vagy a pedagógus jelez az iskolapszichológusnak a bántalmazásról – ez kölcsönszóval a „bullying” – akkor olyan csoportos foglalkozást tartanak, ahol ezt a helyzetet megtanulják felismerni és kezelni a tanulók – ismertette. Az iskolapszichológus feladata, hogy a témával kapcsolatos ismereteket átadja, hogy a résztvevők felismerjék, megértsék a bántalmazás problémáját.

A bullying akkor létezik, ha a környezet nem tesz semmit

Sári Péter Attiláné hangsúlyozta: a szülő szerepe is fontos, mert ha a gyermekével megfelelő érzelmi kapcsolatot alakít ki, amelyben a gyermek őszintén mindent megoszthat, akkor megfelelő segítséget is kaphat.

– Mintát kell mutatni, meg kell tanítani a gyermeket arra, hogy képes legyen társas kapcsolatokban együttműködni, ahol az agresszív indulatot, dominanciaigényt, dühöt a gyermek megtanulja kezelni. Azért építjük a segítő, támogató, megtartó szociális diákkapcsolatokat az iskolákban egyéni és csoportos formában is, hogy minél kevesebb bántalmazás történjen és minél több már elszenvedett bántalmazásban segíteni tudjunk – mutatott rá a főigazgató-helyettes.

BS