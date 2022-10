A Why we cycle? című dokumentumfilmmel folytatódik kedden a Future of Debrecen Zöld Mozi programsorozata az Apolló mozi Soós Imre termében. A filmklub e havi vetítésén a kerékpáros életmód lesz a középpontban. A 60 perces film után a munkacsoport Váradi Ferenc rádiós műsorvezető moderálásában közös beszélgetést tart, melyen Nagy Katalin és Fülöp Ferenc Krisztián, Debrecen ökomenedzserei, valamint Varjú Tamás, a Mastiff Cargo Bike teherkerékpár gyártó cég ügyvezetője is részt vesz.

A vetítés ingyenes, ám a korlátozott férőhely miatt regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Future of Debrecen weboldalán lehet.

HL