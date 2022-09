Lassan eljön az idő, amikor a szekrény mélyére kerülhetnek a fürdőruhák – miután már a kilencedik, s egyben az első őszi hónapra fordul a naptár. Az idei nyári szezon nem kímélt: nemegyszer emelkedtek a higanyszálak a negyven Celsius-fok közelébe. A hőség elől – akik tehették – a hideg vízzel teli medencékbe menekültek, szerencsére az elmúlt három hónapban nem is volt ennek járványügyi akadálya. Nem kérdés, egy jó csobbanás után enyhébbnek tűnhetett a legnagyobb nyári kánikula is, s így nem csoda az sem, hogy közeledve a szezon végéhez elégedettek a megyénkbeli strandok üzemeltetői.

Az energiaárak problémája

A berettyóújfalui Bihar Termálliget és Strandfürdő húsvét óta fogadta a vendégeket, s lassan végleg elbúcsúzik a fürdőruhás időszaktól. Múlt vasárnap lezárta a hideg vizes medencéit, a komplexumban a 95 éves leventemedence is szeptember 5-én, hétfőn nyit ki utoljára. A továbbiakban pedig – az első fagyig – csak a termálvizes medencék üzemelnek. A zárást követően az üzemeltető Herpály Team Kft. ügyvezető igazgatóját, Zámbori Pétert kérdeztük az idei szezon eredményeiről. Elmondta, ebben az évben 7,3 százalékkal nőtt a vendégszám a tavalyi adatokhoz képest. Összesen több mint 42 ezren látogatták a fürdőt a nyári szezonban, június 19-én voltak ott a legtöbben.

Az idei számok már most meghaladták a tavalyi teljes év eredményét, akkor a járványhelyzet miatt sokáig nem nyithatott ki a fürdő.

Biztató ez a szám, mert a strandszezon elején a berettyóújfalui komplexumban is kénytelenek voltak 30 százalékos áremelést bevezetni az üzemelők. A fürdő így is kedvelt helyszíne volt a kikapcsolódni vágyóknak, a vendégszám felét – s akadt nap, amikor a 80 százalékát – határon túli látogatók tették ki, legfőképpen a szomszédos Romániából érkeztek a hajdú-bihari városba. De a helyiek körében is népszerű a fürdő, a lakosság Berettyó-kártyával ráadásul kedvezményesen válthat jegyet a komplexumba. A berettyóújfalui fürdő fedett részének teljes körű fejlesztése még zajlik, de az biztos, hogy a következő strandszezonban már az új szolgáltatásokat is kipróbálhatják a vendégek. Ahogy arról korábban is írtunk, sok más mellett gyógyászati kezelések, új úszó- és termálvizes medencék, kényeztető wellnessrészleg várja a vadonatúj fürdőbe érkezőket. Zámbori Péter azt mondta, hogy a strandolókat nem zavarták az építkezésen zajló munkálatok. Hozzátette,

a jövőben kempingfejlesztést terveznek, illetve igény szerint babamedencék kialakítását. Kitért arra is, hogy az emelkedő energiaárak most újabb nehézséget jelentenek a fürdő üzemeltetésében.

Akad még egy kis félsz

Várakozásokon felül alakult az idei főszezon Püspökladányban is – erről tájékoztatott Elek István Gábor, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója. Mint mondta, a háborús helyzetben és a Coviddal sújtott elmúlt időszakban nem hitték, hogy ilyen magas lesz a látogatottsági szint. – Természetesen kollégáinkkal mindent megtettünk a téli időszakban, hogy a szezon indultával az ide látogató vendégek igényeinek teljeskörűen eleget tudjunk tenni. Úgy gondolom, hogy az adottságokhoz és lehetőségekhez mérten sikerült is teljesítenünk – jegyezte meg, hozzátéve, bizakodóak a jövőt illetően azok után, hogy a nehéz helyzetben is sikerült talpon maradniuk.

A járványhelyzet főként a gyógyászati részlegen hagyott nyomot, s bár folyamatosan emelkedik az ide látogató vendégek száma, az meg sem közelíti a korábbi évek arányait.

Egy kis félsz, úgy vélem, még van az emberekben. Természetesen továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működjünk

– fűzte hozzá. A fürdőkomplexumban a szolgáltatások körét is bővítették az utóbbi időszakban, a fürdő környezetét pedig otthonossá tették. Ez meglepetést okozhatott a vendégeknek, akik az ország minden területéről, sőt, külföldről is érkeztek. A felüdülni vágyók száma kimagasló volt ez évben: a legtöbben júliusban keresték fel a püspökladányi komplexumot, az idei csúcsot így a hetedik hónap jelentette minden tekintetben.

Hosszabb nyitvatartás

A Tiszacsegei Termálstrandra sokan ellátogattak idén, a fürdő csaknem telt házzal üzemelt

– mondta el megkeresésünkre Katona Imre intézményvezető. A strand a főszezonban hétvégente meghosszabbított nyitvatartással üzemelt, a látogatók nyolc óra helyett egészen este tízig élvezhették a hűsítő vizet. Az intézményvezető azt mondta, jó döntésnek bizonyult a meghosszabbított nyitvatartás, kedvelték a vendégek, és növelte a látogatottságot. A lakosság körében a fürdő népszerűségét az is emelte, hogy helyiként kedvezményes belépőt válthattak, de a máshonnan érkezők, az üdülőfaluban megszállók is szívesen vették igénybe a strandi szolgáltatásokat.

