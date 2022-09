Újraindult a komplex szülésfelkészítő program a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (DAEFI) közös kezdeményezésének célja, hogy a leendő szülők minden információt megkapjanak a szüléssel és az újszülött ellátásával kapcsolatban. A szerdán kezdődött programban több mint harmincan vesznek részt – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

A program a járványhelyzet miatt szünetelt, majd online formában indult újra, most viszont már a személyes találkozókra is van lehetőség.

- A program újraindulása nagyon fontos a családbarát ellátás szempontjából, amelynek mindig kiemelt szerepe volt az intézmény életében. A családbarát ellátást segítik a nemrég befejeződött infrastrukturális fejlesztések is. A pandémia alatt a gyermekágyas osztályon is voltak olyan felújítások, amelyek az édesanyák komfortérzetét növelték, illetve a szülőszobát is korszerűsítettük - mondta a program szerdai megnyitóján Krasznai Zoárd, a DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.

A hat alkalomból álló program – melyen édesanyák és édesapák is részt vesznek – előadásait a klinika és a DAEFI szakemberei, szülésznők, védőnők tartják.

- A világon egyedülálló a magyarországi védőnői hálózat, amely a terhesség elejétől végigkíséri a várandósság természetes lefolyását. A védőnők az újszülött otthoni ellátását is segítik, ami nagy biztonságot ad a családoknak. A felkészítő programban szakembereink segítségével a gyakorlatban szeretnénk megismertetni a leendő szülőkkel, hogy mi vár rájuk a szülőszobán és a kórházi tartózkodás alatt, illetve tanácsokat kapnak ahhoz is, hogyan intézzék az újszülöttel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, valamint a különböző támogatási lehetőségekről is tájékoztatjuk őket. Bízom abban, hogy a programmal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a leendő szülők nyugodtabban, felkészültebben érkezhessenek majd a szülőszobára - hangsúlyozta Papp Csaba, a DAEFI igazgatója.

A résztvevők a szerdai első előadáson arról hallhattak, hogy milyen vizsgálatokra számíthatnak a szülőszobában, milyen lehetőségek vannak a fájdalomcsillapításra, miben tud segíteni az apa, illetve megismerhették a családbarát szemléletet. A következő alkalmakon szó lesz az igény szerinti szoptatásról, a pelenkázásról, a köldökellátásról és a fürdetésről.

Forrás: unideb.hu

A leendő szülők a programokon hasznos tanácsokat kaphatnak az anyakönyveztetéssel, a házi-gyermekorvosi ellátással, illetve a védőoltásokkal kapcsolatban. A komplex felkészítő program szülőszoba-látogatással zárul.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nagyon sok az érdeklődő, már az októberi program is betelt, de a novemberben induló alkalmakra még lehet jelentkezni a [email protected] címen a név, a telefonszám és a szülés várható időpontjának megadásával.