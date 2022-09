Ahogy az agrárium minden ágazatát, úgy a tejipart is közvetetten és közvetlenül érinti az energia-, az üzemanyagárak elszabadulása, valamint a történelmi mértékű aszály. A folyamatosan növekvő költségek jelentős nehézségeket rónak a termelőkre, feldolgozókra és a kereskedőkre is.

– A mezőgazdaságban minden mindennel összefügg. A tejtermékek ára év eleje óta fokozatosan emelkedik, ami a következő hónapokban is tovább fog tartani. Hogy meddig és milyen intenzitással, az egyebek mellett függ a gáz, az energia és az üzemanyag piaci árainak alakulásától is. Az egész Európát érő aszály hazánkban leginkább a keleti országrészt és az Alföldet sújtja. Ezeken a területeken most az a kérdés, hogy lesz-e elegendő tömegtakarmány. Nem feltétlenül a megfelelő minőség, hanem inkább a mennyiség biztosítása a megoldandó feladat – mondta el a Haon megkeresésére Rákóczi András, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi tagja.

Mint kifejtette, alapvetően a szarvasmarhák ellátása a tömegtakarmányra épül, azonban ez ipari takarmányok nélkül nem oldható meg. Utóbbiakat pedig részben itthon állítják elő, de az alapanyagokat (pl. vitaminok) külföldről importálják.

– Tavaly erőteljesen csapadékmentes ősz volt. A szinte száraz talajba lettek elvetve az őszi kalászosok, s erre jött tavasszal és nyáron az aszály. Hajdúnánás környékén például idén alig több, mint 200 milliméter eső hullott. Az országban átlagosan 700–800 milliméter szokott lenni évente - mutatott rá. A tavaszi tömegtakarmányok, valamint az őszi gaboniféléknél nagyjából 40–50 százalékos terménykiesés tapasztalható. A silókukoricánál - ami a tömegtakarmányozás egyik alapanyaga – pedig egyrészt probléma, hogy a zöld tömeg alig ötöde az elvártnak, de nagyobb probléma, hogy nincs rajtuk kukoricacső, kevés vagy egyáltalán nincs keményítőértéke, ami a tejtermelés szempontjából meghatározó.

Sokan felhagynak a tejtermeléssel

A szakember kiemelte, hogy az előbbieken túl az árak fokozatos növekedése mögött ott van az is, hogy az európai tejtermelés volumene csökken: egyre kevesebb a tejelő tehenek és tejtermelő telepek száma, a takarmányozási problémák okán. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy tejgazdaságok hagyjanak fel a termeléssel.

– A statisztikai számok alapján, Magyarországon a tejtermelő tehenek és a tejtermelés 13–14 százaléka Hajdú-Bihar megyében van. A Tej Terméktanács adatai alapján a Dunától keletre mintegy ötezer darabbal fog csökkenni a tejet adó tehenek száma ebben az évben – osztotta meg Rákóczi András.

Duplájára emelkedett a szója ára

Rákóczi András kérdésünkre tisztázta: a hatályos jogszabályok szerint néhány kivételtől eltekintve tej csak állati eredetű lehet, emiatt – a helytelenül elterjedt szóhasználattal ellentétben – növényi eredetű italokkal találkozhatunk a boltok polcain. A növényi tej elnevezés így megtévesztő, hisz a - többek között gabonafélékből vagy olajos magvakból készült - tejhelyettesítő italok azt sugallják a fogyasztó számára, hogy azok a tej élettani hatásaival egyenértékűek.

Egyre többen hagynak fel a tejtermelő gazdálkodással

– A növényi italok egyik alapanyaga a szója, amelyet Hajdú-Bihar megyében termelnek, azonban azt állati takarmányozás céljára. Az energiaválság egyébként pontosan ugyanúgy sújtja ezt az ágazatot is, mint a tejtermelőket és tejfeldolgozókat. Például a szójabab ára megduplázódott az elmúlt évek folyamán - húzta alá a szakember.

A tejágazatban szükség van még a segítségre

Rákóczi András elmondta, fontos intézkedés volt a kormány részéről, hogy a mezőgazdasági szereplők részére egyebek mellett hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be, illetve továbbra is rendelkezésre állnak a fejlesztési források.

– Ami viszont még nem rendeződött idén, az a kormány által minden évben biztosított átmeneti nemzeti tejtámogatás. Nem tudni róla még most sem, hogy lesz-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. A másik az egyes állatbetegségek megelőzésével, leküzdésével kapcsolatos támogatás, amelyet mindenki csak 148-as támogatásként ismer. Ennek a forrása kimerült, így az sem áll rendelkezésre jelenleg. Szükséges, hogy ezek legalább az előző évi formájukban és nagyságrendükben újra elérhetőek legyenek, ugyanis nagyon nehéz időszak elé néz az ágazat – hangsúlyozta.

Bekecs Sándor