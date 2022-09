Mi lenne, ha a brokkolinak a leveleit is tudnánk hasznosítani? – ebből a kérdésből indult ki Kovács Zoltán PhD-hallgató, aki tavaly jelentkezett az ösztöndíjprogramba és bizonyította, hogy a főzés során használt brokkoli rózsáknak és a kidobásra ítélt leveleknek ugyanolyan tápértékük van. Ha a levelet kipréseljük, a levét ízesítéshez, színezéshez egyaránt használhatjuk, megmentve így a benne lévő vitaminokat és ásványi anyagokat, melyek amúgy a szemétben végeznék - írja az unideb.hu.

– A stUDinnovate ösztöndíjprogram sokat segített az üzleti szemlélet elsajátításában, korábban ilyen mélységben még nem volt lehetőségem egy ötlet megvalósításának gazdasági kérdéseibe belelátni. Az üzleti és kutatói gondolkodás nem azonos szempontok alapján mérlegel, az ösztöndíjas időszakban a termékfejlesztési folyamat elemzése során azonban megértettem, hogyan tudom az ötletem megvalósítása érdekében összhangba hozni a kettőt. Azt is át tudtam gondolni, milyen irányban érdemes átformálnom az eredeti elképzelésemet, hogy a brokkolilé legyen az unikum – hangsúlyozta Kovács Zoltán a számára leghasznosabb eredményét a héthónapos programnak.

– Az ösztöndíjprogram ideje alatt a hallgatók azon készségeit fejlesztjük, melyekkel képessé válnak arra, hogy alaposan megvizsgálják az ötletük piaci megvalósíthatóságának körülményeit, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásait. Lehetőséget adunk a pályázóknak megismerni a vállalkozóvá válás folyamatát és stabil eligazodási pontokat, útmutatót kapnak az ötletük fejlesztéséhez szakembereinktől – foglalta össze a támogatás lényegét Jutkusz Lilla, az ösztöndíjat koordináló Innovációs Ökoszisztéma Központ vezetője.

A program során a Debreceni Egyetem szakemberei és üzleti tapasztalattal rendelkező mentorok segítik a hallgatókat saját ötleteik továbbfejlesztésében, és a vállalkozói létre való felkészülésben. A havi százezer forint ösztöndíj pedig háttérként szolgálhat a továbblépéshez szükséges körülmények megteremtésében.

– Rengeteg segítséget és tudást kaptam a stUDinnovate ösztöndíjasaként, most már látom, hogyan valósítsam meg üzleti szempontból a terveimet, sőt azt is tudom, milyen potenciálok vannak benne, hogyan tudom még magasabb szintre emelni – értékelt Illyés Máté Márk, aki megreformálná a motorozást egy olyan technológiával, ami szenzorok segítségével a motorból keletkezett adatokat továbbítja a sisakon keresztül a vezető számára. Jelenleg a prototípust készíti, de azt is tudja, hogyan fejlesztheti tovább az ötletét: – A motorok önvezetése és távvezérlése lesz a következő újítás.