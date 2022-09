Ahogy arról korábban beszámoltunk, jó idénnyel zárhatta a nyarat a hajdúszoboszlói Hungarospa – ez a jelenlegi gazdasági helyzetben önmagában is kedvező születésnapi ajándék lehet az immár 95 éves társaságnak. A fürdőkomplexum a nehéz körülmények mellett is túlszárnyalta az üzleti tervben kitűzött célokat. Ebben segítséget jelentett a jó idő, de hozzájárult a hatékony promóció, valamint a külföldi vendégforgalom visszaépülése is.

Így tehát a nyár, amely sok gazdának és mezőgazdásznak pokolinak tűnt, az a strandüzemeltetőknek áldás lehetett. Úgynevezett esőnapokból mindössze kettő jutott az idei szezonra, az is csak augusztus 20. után, a főszezon lecsengését követően mosta el a strandolni vágyók kedvét. A jó szezonra pedig szüksége volt a fürdőkomplexumnak, és ahogy Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató fogalmazott: úgy kellett, mint egy falat kenyér.

Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató

Forrás: Napló-archív

Az újonnan kinevezett vezető éppen az idei szezon kezdetén vehette át a megbízatását, a szerencsés idényhez pedig akadt egy kellemes története is: nyár elején az egyik mezőgazdaságban tevékenykedő ismerőse talált egy patkót a földeken, azt neki adta, s talán tényleg ezzel került most a gazdák helyett épp az ő kezébe a szerencse.

Meglovagolják még a hullámot

Az elmúlt két évben érezhető volt a koronavírus-járvány hatása, nehéz gazdasági helyzetbe került a vállalkozás, és a város is, hiszen az a turizmusból él. Még a tavalyi szezon is döcögött, a 2019-es számokhoz képest óriási volt a visszaesés. Idén ugyanakkor – hacsak kicsivel is, de – az árbevétel tekintetében túlszárnyalták a három évvel ezelőtti eredményeket.

A vezérigazgató szerint most próbáltak az emberek kiszabadulni az elmúlt időszak korlátai közül, és még nem éreztette annyira a hatását a gazdasági válság sem. A külföldi vendégszám vitte a prímet, a határon túli látogatók pénztárcáját pedig nem viselte meg annyira a szezon eleji áremelkedés.

A 95 éves jubileumot július 30-án – éppen egy borús napon – ünnepelte a komplexum, egész nap zenés programokkal és nyereményjátékkal fogadták a vendégeket. Talán pont az időjárás miatt nem érkeztek annyian, mint amit vártak a szervezők, de a vezérigazgató összességében sikeresnek nevezte az évfordulóról való megemlékezést.

Nem fognak bezárni

A fürdőkomplexumra a következőkben is sok nehézség vár, hiszen a növekvő energiaárak komoly mértékben sújtják majd. Czegle-Pinczés Enikő elmondása szerint ugyanakkor nincs mitől félniük, bezárást nem terveznek. Helyette energiatakarékosan működtetik majd a szolgáltatásokat, észszerűen vesznek majd vissza az élményelemekből. A sikeres, szép számokat produkáló szezon bevételét is olyan fejlesztésekre fordítják, amelyek segítik a jövőben a fürdő gazdaságos és takarékos üzemelését.

Egzotikus hangulat a Prémium Zóna átadásán

Forrás: Napló-archív

Többek között naperőművet és napelemeket szereznének be. Gázerőmű most is működik a komplexum területén, ez nagy mennyiségben áramot is termel a strandnak. A legtöbb épületet pedig a termálvizet felhasználva hőcserélős rendszerrel fűtik.

Készülnek a századikra

Elmondható, hogy a Hungarospa 95 év alatt egy kis fövenyfürdőből Európa legnagyobb fürdőkomplexumává nőtte ki magát. Míg a megnyitást követő évben, 1928-ban egy vasbetonmedencével, gyógymedencével, kabinnal és öltözővel bővülhetett a fövenyfürdő, addig ma már három külön zóna kínál lehetőséget az idős korosztály, a kisgyermekes családok és mediterrán hangulatra vágyók számára.

Az évtizedek alatt az első medencék fejlesztésével és az azokat körülvevő területek folyamatos bevonásával terjeszkedett tovább a strand, és tavaly egy teljesen új wellness élményfürdőt, a Prémium Zónát adták át a kikapcsolódni vágyó közönségnek. A strand jelenleg 34 hektáron működik, a tevékenységeinek listáján sok más mellett az ásványvíz-palackozás és a szálláshely biztosítása egyaránt szerepel.

A következő öt évben, tehát a kerek századik jubileumig a jelenlegi infrastruktúra fejlesztését, és minőségjavítást tűzött ki célul az igazgatóság.

– Szeretnénk a szolgáltatásokat megújítani, a medencéket részben lefedni a kényelem érdekében. A célunk az, hogy a Tradicionális Fürdőrészben található medencék négy évszakosak legyenek, tehát, hogy egész évben tudjanak vendégeket fogadni, s ezzel a strand ciklikusságát csökkenthetnénk – jelezte a vezérigazgató. Megtudtuk azt is, hogy a családokat kiszolgáló zónában jövőre, a nehéz gazdasági helyzetben is megvalósítható, kisebb volumenű beruházással kedveskednek: többek között pelenkázó szpotokat és fekvőalkalmatosságokat telepítenek, továbbá bővítik a játszóteret. – Nagyobb beruházás a következő évben nem várható, a fürdő továbbra is a Prémium Zóna hullámát lovagolja meg – ismertette.

Czegle-Pinczés Enikő a kinevezése idején úgy fogalmazott: a céljai között szerepel egy kellemes légkörű munkahely megteremtése, ahol a dolgozók anyagi és általános megbecsülésben egyaránt részesülhetnek. A vezérigazgató elmondta, hogy az idei 14 százalékos béremelésen túl még egyszer emelnének a dolgozók bérén. A szezonban produkált mutatók alapján úgy tűnik, hogy ezt lehetővé is teszik.

A következőkben pedig immáron a kerek, századik évfordulóra készülnek majd, mert ahogy a vezérigazgató fogalmazott: 100 évesen is legyen modern a hajdúszoboszlói Hungarospa.

BBI