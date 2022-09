– Csaknem másfél millió kilométert levezettem sofőrként, ami úgy gondolom, nem semmi teljesítmény – fogalmazott lapunknak Tóth László Tibor, aki a napokban töltötte be a 90. életévét. Ebből az alkalomból köszöntötte őt hétfőn délelőtt a debreceni otthonában Becsky István önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Laci bácsi tősgyökeres debreceni, amit egyébként büszkén oszt meg másokkal, viszont katonaként, illetve a munkái miatt sok helyen megfordult. A cívisvárosban nevelkedett a négy testvérével, az édesapja pékként dolgozott, így az egész Tóth családnak sikerült elsajátítania a kenyérsütés fortélyait. Az atyai terelgetés ellenére Laci bácsit sokkal inkább vonzották gyerekként a járművek, mintsem a péklapát.

– Repülőpilóta szerettem volna lenni, ám anyám nagyon ódzkodott tőle, valljuk be: féltette a gyerekét. Pedig minden vágyam az volt, hogy a fellegekben irányítsak, de végül az országút lett az én második otthonom, ugyanis a későbbiekben sofőrködést vállaltam. Emellett autószerelőként dolgoztam, tehát szó szerint az életem részeivé váltak a járművek. Mindenből megvolt a jogosítványom, kivéve buszból, azt az egyet nem vezettem, de minden mást igen – jegyezte meg.

Meghatározó találkozás

A beszélgetésből kiderült, két gyermeke született, valamint három unokával büszkélkedhet Laci bácsi, aki a feleségével, Erzsébettel Szegeden ismerkedett meg. Akkoriban a katonákat utaztatta, amikor éppen egy motorverseny helyszínére keveredett, ő pedig úgy volt vele, mint a járgányok szerelmese, ha már ott van, akkor megnézi a rajtot.

Laci bácsi az általa készített kemencét is megmutatta a vendégeknek

– Éppen előttem állt Erzsébet az egyik barátnőjével, amikor megpillantottam, és higgyék el, azonnal tudtam, hogy ő lesz a kedvesem. Olyan gyönyörű nagy barna szemei voltak, hogy azóta se láttam hozzá foghatót – mondta. Kiemelte, már akkor is értett a motorozáshoz, és látta, hogy az egyik versenyző el fog esni, és úgy is történt, azonnal oda is szólt neki – felhívta a motoros figyelmét –, mi tévő legyen. Nos, Erzsébet rögvest hátranézett, majd szóba is elegyedtünk. Mint megtudtam, minden héten eljárnak táncolni egy helyi szórakozóhelyre, így nem tehettem mást, a következő héten teljesen véletlenül – kuncogott – ott termettem – tette hozzá.

Majd ahogyan az lenni szokott: a két fiatal táncra perdült. Igaz, nem sok idejük volt a mulatozásra, mert óriási vihar tombolt odakint, de Laci bácsi valódi lovag volt, és hazavitte autójával a kisasszonyokat. Egyre többet találkozott Erzsébettel, közelebbről megismerkedtek, majd egymásba szerettek.

Az ünnepelt minimum tíz évet letagadhatna a korából, ugyanis nemcsak a kertet szépítgeti a ház körül, hanem kemencét is épített néhány éve az udvarra. Szabadidejében a mai napig olvas és ír, mindemellett Biblia- és jövőkutatóként is ismerik a nevét.

