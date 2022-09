Megkezdődtek a Csűry Bálint utca aszfaltozásának előkészületi munkálatai, erről kedden délelőtt délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a Létai és a Csűry Bálint utcák sarkán.

– Nagyon régi vágya teljesül ezzel a lakóknak, hiszen nagyon nehézkes volt a közlekedés az utcában. Néha porban, néha faltól falig álló vízben kellett haladniuk a lakosoknak. Sokszor próbáltuk gréderezéssel, feltöltéssel, stabilizálással javítani az út helyzetét, de az aszfaltozás jelent végleges és biztos megoldást – mutatott rá Kovács István.

A térség önkormányzati képviselője részletezte a beruházást: az utca 314 méteres teljes hosszában, 4 és fél méteres szélességben kap új útburkolatot és csapadékvíz-elvezető rendszert. A munkálatok összköltsége 84 millió forintba fog kerülni, amely önkormányzati forrásból valósul meg, és várhatóan ebben az évben teljesülnek.

A munkák kezdése alkalmából az utcabeliek is elmondták a véleményüket a kivitelezőknek

Forrás: Czinege Melinda

– A Csűry Bálint utca Debrecen egyik régi utcája, ehhez képest még csak most történik meg az aszfaltozása. Debrecent mindig is egy hihetetlenül dinamikus városfejlődés jellemezte, lélekszámához viszonyítottan igen nagy közigazgatási alapterülettel rendelkezik, emiatt folyamatosan van tennivaló, és bőven van feladat a jövőt illetően is – fejtette ki Pósán László.

Az országgyűlési képviselő szerint békés és kiszámítható viszonyok közepette könnyen lehet kalkulálni, hogy a város bevétele és a különböző pályázati források milyen ütemet tegyenek lehetővé. Úgy véli, hogy ugyan Debrecen gazdasága növekszik, és a korábban betervezett fejlesztések a megvalósulás fázisában vannak, azonban a külső körülmények jelentős akadályokat képeznek a jövőbeli ütemtervek esetében.

