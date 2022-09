Nádudvari Péter összesen 300 kilométert teljesít a négyéves Klaudia támogatására. Október elsején és másodikán következik a legnagyobb vállalása: a debreceni Nagytemplomtól a tiszabecsi magyar–ukrán határig fut el, összesen 120 kilométert megtéve – tájékoztatta a Haont.

A Debrecenben élő, kétgyermekes családapa a fizikai erejét „bocsátja áruba”, hogy a négyéves kislánynak – aki egy súlyos betegséggel, a neuroblasztómával harcol – a gyógykezelések alatt biztosítva legyenek a megfelelő életkörülmények, mint például a higiénés feltételek és a megfelelő étkezés. Az a célja, hogy a kislány – aki két éve elvesztette az édesapját – semmiben ne szenvedjen hiányt, és mindent megkaphasson, ami szükséges ahhoz, hogy újból egészséges legyen.

Nádudvari Péter azt vallja, hogy felelősséggel tartozunk az embertársainkért

Forrás: Nádudvari Péter-archív

– Édesanyám orvos, édesapám szociális munkás, tehát a segítő tevékenységek iránti vonzalom már gyermekkorom óta meghatározó része az életemnek. Ez is oka annak, hogy gyógypedagógus főállásban dolgozom, és a hobbijaimmal is (a sporttal, a zenével és az írással) szeretném támogatni a rászorulókat. Ami a sportot illeti, tíz éve jött be az életembe, mint egy új szenvedély, s egy darabig az volt a célom vele, hogy fizikai és mentális jóllétet adjon. Egyszer azonban felfigyeltem egy ismert alapítvány felhívására, amely jótékony sportolókat toborzott, és ekkor belém nyilallt a felismerés: ez a szabadidős tevékenység összhangba hozható az életcélommal. Azóta szinte minden évben teljesítek futó- vagy triatlonversenyeket fogyatékossággal élő vagy súlyosan beteg személyek támogatására, életformámmá vált ez a „műfaj” – osztotta meg velünk, amikor arról kérdeztük: van-e bármilyen személyes jellegű oka a megmozdulásának?

Mint arról beszámolt, Klaudiáért összesen 300 kilométert fut, amelyek alapára háromezer forint, de magasabb összegért is megvásárolhatók. (A kislányt úgy segíthetjük, ha megvásároljuk, „örökbe fogadjuk” a futó előtt álló kilométereket, a pénz így Klaudia családjához jut el.) Péter az első kihívás, egy 55 kilométeres ultramaraton teljesítése után most gőzerővel készül az október elsején és másodikán esedékes kampányzáró futására, amelyeken a debreceni Nagytemplomtól a tiszabecsi magyar–ukrán határig jut majd el – a 120 kilométert egy hétvége alatt, két részletben megtéve. Ennek a teljesítésnek szimbolikus jelentősége is lesz, hiszen Péter jelképesen „hazaviszi” Klaudiát, s így fejezve ki azt a reményét, hogy a kislány hamarosan újra otthon élhet majd, ott, ahol a gyökerei vannak – méghozzá egészségesen, békében és rendezett anyagi körülmények között.

Klaudia a vigaszt nyújtó bohócdoktorok között, a kórházban

Forrás: Nádudvari Péter-archív

– Nagyon fontosnak tartom a hasonló kezdeményezéseket, hiszen azt vallom, hogy felelősséggel tartozunk az embertársainkért, és bizonyos lehetőségeket és képességeket azért kaptunk, hogy azokat szolgáljuk, akiknek ezek nem adattak meg. Ezért támogatom a sporttal azokat, akiknek akár átmenetileg, akár életükben nem lehetséges az ilyen fajta rendszeres testmozgás a betegségükből vagy a fogyatékosságukból adódóan. Úgy gondolom, az említett lehetőségeket és képességeket nem alanyi jogon kapjuk meg, hanem kiváltságból, emiatt is tartom helyénvalónak, ha valaki jótékony célra használja őket – hangsúlyozta. Ami a jelenlegi gyűjtést illeti, azt kéri, hogy némi pénzadománnyal és/vagy megosztásokkal az olvasók segítsék az ügyet. Ahogy egy kedves ismerőse fogalmazott: ,,Nem lehet beteg gyerek a földön.”

