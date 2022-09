A hallgatók aktívan részt vesznek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Már a gólyatáborban résztvevők közül is többen ezt várják a legjobban. – Gondosan őrizzük és ápoljuk hagyományainkat, emellett merünk újakat is létrehozni, és olyan dolgokat alkotni, amelyek ezelőtt nem voltak. Nálunk tanévnyitóból is kettő van: egy hivatalos, ünnepélyes, majd ezt követően egy kötetlenebb stadionshow, amellyel az új tanév alkalmából köszöntjük az egyetemi polgárokat – emelte ki Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

A szervezők a műsor összeállításakor igyekeznek minden évben valamilyen újdonságot becsempészni. – Az idén nyitunk a világ felé. A külföldi hallgatók kapnak majd nagyobb szerepet a show-ban, akik a Hair című musicalből adnak elő egy részletet – fogalmazott Végh Veronika, a színpadi show koordinátora.