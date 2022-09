Az önkormányzat 2022. évi büdzséjét februárban 184 milliárd 724 millió 525 ezer 553 forint mérlegfőösszeggel fogadták el. A 2022. június 30-i állapotnak megfelelően a 2022. évi költségvetés mérlegfőösszege 196 milliárd 821 millió 825 ezer 588 forintra módosulna a rendelet-tervezet értelmében.

A változtatások a közgyűlés hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokon kívül tartalmazzák a 2022. június 30-ig polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat is, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében az intézményvezetők által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat.

A határozat értelmében többek között átvezetik azt a korábbi döntést, hogy szeptember 1-től megemelik a Tócóskerti Óvoda különböző munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti engedélyezett álláshelyeinek számát 14-gyel, a Boldogfalva Óvodáét és a Nagyerdei Óvodáét 1-1-gyel. Az indítható csoportok számának meghatározásához kapcsolódóan szeptember 2. napjával megszüntetnek a Debreceni Arany János Óvodában, a Sinay Miklós Utcai Óvodában és az Angyalkert Óvodában megszüntet 1-1 álláshelyet.

A közgyűlés a Csokonai Fórum elhelyezésére szolgáló létesítmény üzemeltetőjének a Csokonai Színházat jelölte ki. Az üzemeltetési feladatok miatt szükségesség vált az engedélyezett álláshelyek emelése 2022. október 1-jétől 6 fővel, mégpedig 134,5- ről 140,5-re, így az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma összesen 238 lesz. Ennek pénzügyi fedezete a Csokonai Színház 2022. évi bérmegtakarítása terhére biztosított.

A debreceni polgármesteri hivatal engedélyezett álláshelyei számának módosítása is szükséges 2022. október 1-jétől, munkaszervezési okokból úgy, hogy az összes engedélyezett álláshely nem változik, azonban a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztattak száma csökken, ezzel egy időben a közszolgálati jogviszonyba tartozók száma nő 1 álláshellyel. Így előbbi esetén 31-ről 30-ra csökken, utóbbinál 511-ről 512-re nő a foglalkoztatotti szám.

Ingatlant értékesíthetnek versengő ajánlatkéréssel

A Déli Gazdasági Övezet területén lévő, két, kialakítás alatt álló ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának versengő ajánlatkérés útján történő értékesítése is szerepelt a közgyűlés csütörtöki napirendjén.

A közgyűlés augusztusban értékesítésre kijelölte a kialakítás alatt álló, „beruházási célterület” megnevezésű, 37,6 hektár területű, a Déli Gazdasági Övezetben lévő ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadát (mintegy 95 százalék) azzal, hogy a vevő a város által átadott tervek alapján 2022. december 31-ig köteles az ingatlanrészen található egykori állattartó telep felépítményeinek bontására és a terület teljes rekultivációjára.

A versengő ajánlatkérésre a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-t és a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft.-t hívta meg, augusztus 26-án előbbi cég szerzett jogot a vásárlására 1 milliárd 659 millió 133 ezer 950 forint (áfa mentes) induló licitáron. Az adásvételi szerződés a felek között létrejött.

A szóban forgó ingatlan területe a bővítése érdekében végzett telekalakítás eredményeként 6,38 hektárral növekszik, ennek kisebb tulajdoni hányada az önkormányzaté, nagyobb hányada pedig a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képezi. A cég az önkormányzati tulajdoni hányadot meg akarja vásárolni. Az ingatlanforgalmi szakértők a terület forgalmi értékét 233 millió forintban állapították meg, amelyben már figyelembe vették többek közt az átminősítés adminisztratív költségeit, a földvédelmi járulék összegét, a talajvédelmi terv elkészítésének a költségét is.

Az előterjesztés javasolja a fenti induló licitár megjelölésével a versengő ajánlatkérés útján történő értékesítést azzal, hogy az eljárásban a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. vegyen részt.

Építkeznének az üres telken

A Vármegyeháza utca menti területet érintően telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése is a képviselők elé került a csütörtöki közgyűlésen.

Gábor István főépítész előterjesztésében az állt, hogy az East-Office Kft. (mint célmegvalósító) egy Szent Anna utca – Varga utca – Vármegyeháza utca – magánút által határolt területet érintően településrendezési eszköz módosítására irányuló kérelemmel fordult az önkormányzathoz és benyújtotta a telepítési tanulmánytervet. Az érintett ingatlan kivett parkolóként van nyilvántartva, ott a Kft. parkolóház és lakóépület fejlesztését kívánja megvalósítani.

A módosítási igényeket kettős cél határozza meg: a város részéről a beépítetlen terület hasznosítása, a tulajdonos részéről az építés és értékesítés. Az alulhasznált terület beépítése, a települési tér formálása a város számára is fontos szempont, amely a tulajdonos fejlesztési elképzeléseit is meghatározza. Az ingatlanfejlesztés vegyes funkciójú épület építését igényli. Ezért a megvalósítandó épületben a közcélú parkolóhelyek mellett lakások elhelyezésére is lehetőséget kell biztosítani a lakásokhoz tartozó parkolóhelyek kialakításával együtt. A településrendezési eszköz módosítása lehetőséget adna a terület beépítésével az érintett városközponti tömb építészeti-városképi lezárására, a városban egyre növekvő lakáskereslet enyhítésére –írja az előterjesztő.

A módosítás a város helyi építési szabályzatát érinti. Aszerint az ingatlanra rögzített jelentős önálló, terepszint feletti gépjárműtároló (önálló parkolóház) és a 200 minimális férőhely törlésre kerül, helyette minimum 70 közcélú parkolóhely lesz kialakítva az épület földszintjén. A terület kedvezőbb hasznosítása és beépítése érdekében módosítják a településközpont, városközpont területbe tartozó építési övezet szabályozási határértékeit: a a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50-ről 80 százalékra nő; az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méterről 20 méterre nő; a zöldfelület legkisebb mértéke 30-ról 20 százalékra csökken; a terepszint felett megengedett bruttó szintterületet meghatározó szorzó 2,0-ről 3,5-re módosult.

Továbbá előírták, hogy az épületben minimum 70 közcélú parkolóhelyet kell kialakítani, a pinceszint területének 100 százalékos beépítési lehetőségét, illetve azt, hogy a telek teljes területét építési helynek kell tekinteni, a zártsorú beépítéssel tervezett fejlesztés elhelyezhetősége érdekében.

A testületi ülésre előkészítették a településrendezési szerződés tervezetét. Az önkormányzat arra vállalt kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja. A településrendezési szerződéssel biztosított az, hogy a Kft. egyrészt megfizesse a tervkészítés költségeit, másrészt az általa megvalósítandó céllal összefüggő, a vonatkozó jogszabályok alapján egyébként az önkormányzatot terhelő feladatok (közlekedési infrastruktúra kialakítása, közművesítés, zöldterületek kialakítása, stb.) elvégzése és finanszírozása is megvalósuljon a cég költségére.

Az önkormányzat arra nem vállalhat kötelezettséget, hogy a véleményezési eljárás során a Kft. programját nem kell módosítani, illetőleg arra sem, hogy a közgyűlés a településrendezési eszközök módosítását a kezdeményezett programnak mindenben megfelelően hajtja végre. Mindezekből kifolyólag az önkormányzatot kártérítési kötelezettség nem terhel(het)i.

(A helyi építési szabályzat módosítási eljárásának megindításáról várhatóan az októberi ülésen döntenek majd.)

Luxus lakosztály és gokart pálya épülhet

Egy, a Panoráma út közelébe tervezett turisztikai fejlesztés érdekében telepítési tanulmánytervet is elfogadott a debreceni képviselő-testület közgyűlése, Gábor István főépítész javaslatára.

A budapesti székhelyű Norta Kft. ugyanis a Debrecen külterületén, a Panoráma út közelében lévő területrészen több ingatlanra vonatkozó, a településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelemmel fordult az önkormányzathoz, és benyújtotta a telepítési tanulmánytervet. A cég részéről turisztikai fejlesztés igénye merült fel a jelenleg is meglévő szálláshelyszolgáltatás kapcsán a város központi belterületétől keletre fekvő külterületi ingatlanokon. A város településfejlesztési koncepciója az érintett területre rögzíti, hogy a védelem és a megőrzés mellett a természeti értékek szemléletformáló célú bemutatása és egyes területek rekreációs hasznosítása is kívánatos és az Erdőspuszták turisztikai célú fejlesztése kiemelten fontos – tartalmazza az előterjesztés.

Mint a munkaanyag kifejti, a hamarosan egy kézben lévő telkek (melyek jelenleg általános mezőgazdasági övezetbe tartoznak) nagyságukat, besorolásukat tekintve az 5., 6. minőségi osztályú termőföldek, azonban mezőgazdasági hasznosításuk – elhelyezkedésükre való tekintettel – nem szükségszerű, ehelyett különleges, egyéb, beépítésre nem szánt rekreációs célú területként bővíthetnék a szabadidős tevékenységre, sportolási lehetőségekre alkalmas területek körét.

A Kft. szándéka olyan kiemelkedően magas színvonalat képviselő szálláshely-fejlesztés, amely kiszolgálja a szállodai szolgáltatást igénybe vevő vendégeket és a területre látogatókat is. Ennek érdekében az Erdőspuszta Club Hotel déli oldalán elhelyezkedő területen többek között Luxus Lakosztály Ház, gokart pálya, fedett terasz kialakítását, játszótér bővítését tervezi.

A különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület kijelölése és annak használata biztosítva van a szomszédos, azonos övezeti kódú területhez csatlakozva. A fejlesztés megvalósítása úgy történne meg, hogy az ne okozzon jelentősebb környezetterhelést, mint a mostani tervnek megfelelő területhasználat.

A módosítás érinti a város településszerkezeti tervét és a helyi építési szabályzatát is. A „mezőgazdasági terület” felhasználást „különleges, egyéb, beépítésre nem szánt rekreációs célú területre” módosítják. Biológiai aktivitásérték-pótlási kötelezettség nem merül fel. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 4,5 százalék, az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter, a zöldfelület legalább 75 százalék lenne.

Az önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a határidőn belül megindítja, és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja. A településrendezési szerződéssel biztosított az, hogy a kft. egyrészt megfizesse a tervkészítés költségeit, másrészt az általa megvalósítandó céllal összefüggő, a vonatkozó jogszabályok alapján egyébként az önkormányzatot terhelő feladatok (közlekedési infrastruktúra kialakítása, közművesítés, zöldterületek kialakítása stb.) elvégzése és finanszírozása is megvalósuljon a cég költségére. Az önkormányzatot kártérítési kötelezettség nem terhel(het)i.

A szerződés tartalmazza, hogy a településrendezési eszközök módosításával esetlegesen keletkező kisajátítási vagy korlátozási kártalanítási kötelezettség az önkormányzatot nem terhelheti. (A konkrét módosítási eljárások megindításáról várhatóan az októberi ülésen döntenek majd.)

Határozott a képviselő-testület arról is, hogy a Debreceni Vízmű a megyeszékhely tulajdonában maradjon.

Cikkünk frissül.

SzT