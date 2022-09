Szerdán délelőtt megkezdték az Acsádi út teljes körű felújítását, melynek részleteiről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón értesültünk.

– Debrecenben a tavalyi után 2022 is a közlekedésfejlesztés éve, ezen a téren idén is rengeteget lépett előre a város. Hiszen sok nagy és lakossági kérésre kisebb forgalmú utak is elkészültek, vagy épp előkészületben vannak – mondta Papp László. A polgármester a 471-es főút és környékének rendbetételét régi kötelezettségnek nevezte. Mint mondta, az út Hajdúsámson és Debrecen közötti szakasza elkészült, és a főút fejlesztése Debrecen belterületi szakaszán továbbra is napirenden van.

Mint hozzátette, a Sámsoni út rendbetétele mellett a programnak része a környékbeli lakóterületeket érintő nagy forgalmú utak fejlesztése is. Felvázolta továbbá, hogy a felújításra megérett Acsádi út egy kilométer hosszan, a Kard utca 400 és a Diadal utca 140 méteren kap teljesen új aszfaltburkolatot.

A polgármester egy reggeli rádióműsorra hivatkozva humorosan megjegyezte, hogy nem azért kerültek ki a sebességkorlátozó és az előzni tilos táblákat az Acsádi út mentén, mert a rendőrségnek nem volt elég a gyorshajtásból származó bevétel, hanem azért, mert elkezdődnek a munkálatok.

Tasó László örömmel állapította meg, hogy Debrecen teljes mértékben kihasználja az állami beruházási lehetőségeket, és nemcsak útfejlesztésekre koncentrálja a forrásait, hanem a térségét is megpróbálja rendbe tenni.

– Közlekedésbiztonság szempontjából rendkívül fontos, hogy a csatlakozó utak biztonsága és a térség komfortérzete egyformán javuljon – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Hozzátette, az Acsádi út, a Kard és a Diadal utcák Ennek köszönhetően a csapadékvíz-elvezető rendszert kap és az útpadkákat is rendbe teszik.

– A főút építése alatt az Acsádi út forgalmasabbá fog válni a forgalom elterelése miatt, és a Hajdúsámson felől érkezők kedvelt célpontja lesz, hiszen a Veres Péter utca felé ezen az útvonalon tudnak eljutni a Vámospércsi útra, melynek a külső része elkészült, a belső szakaszok tervezése pedig folyamatban van.

Az országgyűlési képviselőtől megtudtuk: 19 helyszínen fognak beavatkozni az aszfaltozás mellett, többek közt buszmegállókat is áthelyeznek.

A 471-es főút belterületi szakaszával kapcsolatban elmondta, hogy az első ütem 1850 négyzetméteren újul meg 2024-ig. A csaknem 7,3 milliárd forintos beruházás keretein belül a kétszer kétsávosra bővített szakasz nyolc jelzőlámpás csomóponttal fog gazdagodni, emellett szervizutakat és az üzlethelyiségek és a környékbeliek számára fenntartott parkolóhelyeket is létesítenek.

Azokkal a hírekkel kapcsolatban, melyek szerint a 471-es főút felújításai elmaradnak, megjegyezte: valóban így van, ám ez a mátészalkai rész halasztását jelenti, a Debrecent érintő – és ezzel együtt a Kassai úti csomópontig tartó záró – szakasz továbbra is a tervek között szerepel, és legkésőbb 2024-ben elkezdődnek az előkészületi munkálatai.

Tasó László reményei szerint 2026-ra teljes egészében megvalósul a Sámsoni úti beruházás, ám ennek függvénye, hogy Magyarország újra stabil gazdasági körülmények közé kerüljön.

– Az Acsádi út a Sámsoni út mellett a körzet legforgalmasabb része. Gyűjtőútként a Huszti-kertben élő több száz családot és a Veres Péter utca felőli átmentő forgalmat szolgálja ki. Amennyire lehetett, korábban próbálták stabilizálni az út állapotát, de az valódi áttörést – a lakók legnagyobb örömére – a teljes aszfaltozás fogja meghozni – fejtette ki Becsky István, a körzet önkormányzati képviselője.

