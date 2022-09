Bemutatták a tolvajok nyelvét, a legnépszerűbb internetes mémeket, de sramlizhatott és banánt is fagyaszthatott, aki péntek délután ellátogatott a Kutatók Éjszakájára Debrecenben. A különböző tudományok izgalmas seregszemléjét szeptember utolsó hétvégéjén évről évre Európa-szerte megrendezik azzal a céllal, hogy a kutatói életpályát a fiatalok körében népszerűsítsék.

Az Európai Unió Bizottságának Marie Skłodowska-Curie Akciói által kezdeményezett programsorozathoz ezúttal is szórakoztató, inspiráló előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal csatlakozott a Debreceni Egyetem, a bemutatóknak a Nagyerdei Campus, az Agóra és a Szolnok Campus adott otthont. Az intézmény főépületében péntek délután kezdődtek el a foglalkozások, a Haon először a Kémiai Intézetbe látogatott el pótolni-felidézni az iskolapadban tanultakat annak reményében, hogy számonkérésben nem, látványos kísérletekben viszont annál inkább részünk lehet a bemutatón.

Érkeztek az előadásokra óvodásokkal, általános iskolás csoportokkal, sőt, középkorú házaspárt is láttunk kíváncsiskodni a hallgatók által dirigált információs pultnál. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy látogatóbarát és izgalmas oldalát mutassák meg mindannak, ami mögött sok év, gyakran érdekesnek semmiképp sem mondható tanulás áll. Szó volt a rovarvilág és a divattörténelem rejtelmeiről, a kriptovalutáról, az animációkészítés titkairól, de részt vehetett biztonsági fejtörők és rejtvények közös megoldásában, sőt a kínai teaszeánsz szabályait is megismerhette, aki csatlakozott az adott programhoz.