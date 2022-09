Madárlesre biztatnak mindenkit a soron következő Európai Madármegfigyelő Napokon (EMN), október 1-2-án. A programot a BirdLife International madárvédelmi szervezet indította 1993-ban, vagyis a mostani lesz a 29. alkalom. Kettős célja van, egyrészt szakmai, egy európai szintű adatgyűjtés, amit civilek bevonásával érnek el; másrészt egy közösségi cél, az, hogy kicsábítsák az embereket a természetbe, a friss levegőre, mégpedig minden korosztályt, tehát a környezeti nevelésben is hasznos az akció – tudtuk meg dr. Kövér Lászlótól, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének adjunktusától, aki egyben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Hajdú-Bihar Megyei Helyi Csoportjának titkára.

Mint mondta, egy nagyszabású európai madárfelmérésről van szó, amelyen nagyon sokan vesznek részt – köztük rengeteg civil. Az akciónak köszönhetően hatalmas mennyiségű adat gyűlik ilyenkor össze, melyekből aztán számos következtetés vonható le.

Dr. Kövér László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének adjunktusa

Forrás: Dr. Kövér László-archív

Beszélt arról, hogy ez egy verseny is az európai államok között a helyszínek, a résztvevők, a látott madarak száma (faj- és egyedszám) alapján. Magyarország ebben a versenyben mindig dobogós helyen végez. – Ennek oka talán ott keresendő, hogy hazánkban a madárvédelem, madárszeretet régi hagyományokra tekint vissza; alapjában véve elmondható, hogy az emberek kedvelik a madarakat , hiszen testméretükből adódóan könnyű őket megfigyelni és a legtöbbjük színpompás tollruhája szemet gyönyörködtető – részletezte Kövér László.

Felhívta a figyelmet arra, hogy közösségben, szervezett programok révén is részt vehetünk a megfigyelésben, megyénkben Bocskaikertben és Debrecenben lesz ilyenre lehetőség. Ezek mellett egyénileg is vállalkozhatunk a madarászásra, nem kell profi ornitológusnak lenni: elég, ha sétálunk egyet a lakóhelyünk közelében található erdőben, vagy mezőn, legelőn, vizes élőhelyen és feljegyezzük hány madarat láttunk, amennyiben felismerjük, akkor a fajukat is. Ezt követően ne felejtsük el az adatokat feltölteni az MME online felületére!

– Tavaly kétszáz helyszínen volt felmérés hazánkban, több mint háromezer résztvevővel, 450-500 ezer madarat regisztráltak a két nap alatt. A leggyakoribb látott madarak a 2021-es megfigyelő napokon a seregély, mely ősszel hatalmas csapatokba verődik össze, majd a daru, és a harmadik helyen a nyári lúd végzett. A leggyakrabban látottak mellett különlegességek is előfordulhatnak ilyenkor, tavaly például egy ritka kóborló került a távcsövek látómezőjébe, az észak-szibériai vándorfüzike – számolt be róla a szakember.

– Az adatokból következtetést levonni úgy lehet, hogy adott helyen és időben, vagyis mindig ugyanakkor, azonos módszerrel gyűjtjük az információkat; Európában erre október eleje igazán alkalmas, ez az időszak ugyanis a madárvonulás csúcsa kontinensünkön – mutatott rá. Megjegyezte az időjárás sajnos befolyásolhatja a program sikerét, előfordult olyan év, hogy Finnországban be kellett fejezni a programot, olyan intenzitással havazott.

– Mostanra három évtized adatai lesznek meg, ezekből már lehet trendekre következtetni. Az több tudományos tanulmányból tudható, hogy Európában drasztikusan visszaesett a rovarok állománya, ami összefüggésben van a velük táplálkozó madarak számával. Sajnos, különböző egyéb okok (pl.: klímaváltozás) miatt is számos madárfaj állománya csökken. Mindezen változásokról is képet kaphatunk a madármegfigyelések során – mondta Kövér László. Hozzátette: akik részt vesznek a hétvégi akcióban, nemcsak egy nemzetközi megmozdulás részesei lesznek, hanem maguk is élményekkel gazdagodnak majd kedves, tollas barátaink láttán.

SZT