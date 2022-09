Nemrég különös közlekedési anomáliákról, hirtelen váltó, rosszul bekalibrált lámpákról üzeneteztek a közösségi oldalakon Debrecen lakói. A Haon ebből kiindulva a városhoz fordult, hogy kiderítse, valóban adódhatnak-e problémák a közlekedési lámpákat illetően, és ha igen, mivel magyarázhatók a váratlan meghibásodások?

Ahogy azt a debreceni polgármesteri hivatal előzetesen hangsúlyozta, a megkeresés tárgya igen komplex, a felmerülő problémákat pedig konkrét esetekben (pontos helyszín, időpont) lehet teljes körűen kivizsgálni. Ezzel együtt az észrevételeket az önkormányzat hivatalosan is továbbította a feladatellátásban részt vevő partnerei felé. Általánosságban pedig az alábbi választ adták a kérdéskörre. – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelemmel követi a városban jellemző közlekedési tendenciákat, hogy a dinamikus és zökkenőmentes haladás biztosított legyen. A jelzőlámpák minden esetben a kapcsolódó jogszabályokban, illetve uniós és hazai szabványelőírásokban meghatározott jelzéssorrend szerint működnek. Ezen biztonságtechnikai előírásokat a berendezések hardveresen és szoftveresen egyaránt tartalmazzák. Ritka jelenség az áramingadozás, ilyen esetekben pillanatnyi üzemzavar is előfordulhat, amelyet távfelügyelet mellett a lehető legrövidebb időn belül elhárítanak. Előforduló hiba még az izzókiégés, melyet a beérkezett jelzés után szintén azonnal igyekeznek elhárítani a szakemberek.

Támogatólag lépnek fel

Mint hozzátették, a gördülékeny közlekedés elősegítése érdekében – a lehetőségekhez mérten – forgalomsegítő eszközöket is bevonnak: ilyen a visszaszámláló berendezés is. – Ugyanakkor minden esetben a KRESZ szabályai az irányadóak, azaz a jelzőlámpa jelzése, és nem a visszaszámláló berendezés jelzése a mérvadó, utóbbi kizárólag tájékoztató jellegű. Ezért az önkormányzat felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a biztonság érdekében mindenki körültekintően, figyelmesen, és ne megszokásból vezessen! A visszaszámlálók működésükből adódóan a napi többszöri programváltások alkalmával mutathatnak úgynevezett számváltást, ugrást, de ezek mellett a jelzőlámpa működése zavartalan, így már csak emiatt is minden esetben ezt kell alapul venniük a közlekedőknek – jelezték.

Kiemelték továbbá, hogy az önkormányzat működtetésében álló jelzőlámpák esetében azonnali hatállyal elrendelték – az üzemeltető irányába – az ellenőrzést, s az ő visszajelzése szerint ezek a jelzőlámpák a programnak megfelelően működnek.

PSZ