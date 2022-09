Mint azt megírtuk, gyógyhellyé nyilvánították a hajdúböszörményi Bocskai Strand- és Gyógyfürdőt – összesen 41 ilyen van Magyarországon. Csaknem öt év telt el azóta, hogy célul tűzte ki maga elé az önkormányzat a minősítés megszerzését. Ahhoz azonban, hogy a címet megítélje a Népegészségügyi Főosztály, rendkívül szigorú feltételeknek kell megfelelni: komplex, egyéves vizsgálatot végeznek a szakemberek a bírálat előtt.

Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere a HAON-nak elmondta: vannak olyan pályázatok, amelyek csak gyógyhelyminősítést szerzett fürdőket szólítanak meg, a jövőben tehát jelentős forrásokra pályázhat a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő is. Mint jelezte, ezzel a lehetőséggel élni kíván a jövőben az önkormányzat.

Új medencék, élményelemek

A fürdőben az elmúlt időszakban és most is folynak fejlesztések. Tavaly olyan játszóteret adtak át, amely több generációnak is kikapcsolódási lehetőséget kínál. Nemcsak játékok kaptak helyet a területen, hanem komplex közösségi teret is kialakítottak. Összesen 475 millió forintot nyert az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán, s ezáltal most tovább folytatódik a strand fejlesztése.

A tervek szerint a forrás nagyobb részéből, összesen 300 millió forintból a termálfürdő gépészetét korszerűsítik, szeretnék az elektromos energiafelhasználását önfenntartóvá tenni.

A polgármester tájékoztatott arról is, hogy a vízből kinyert metán speciális felhasználása a fűtésben lehetne segítség. Rámutatott: ez nyáron is előnyt jelenthet a fürdőnek, mivel – főleg a belső terekben – a hideg vizes medencéket a nyári hőségben is fűteni szükséges ahhoz, hogy több mint 20 Celsius-fokos vízzel legyenek tele.

A fennmaradó 175 millió forint támogatásból élményparkot alakítanának ki. A jövőbeli elképzelések szerint a fürdő teljes rekonstrukcióját is megvalósítanák vizes felületek bővítésével, élményelemek beszerzésével.

