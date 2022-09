Másfél év alatt, több mint 100 millió forintból végezték el Tégláson a Városháza és a Tavasz utca egy-egy szakaszának csapadékvíz-elvezetését, és szilárd burkolatának kiépítését. A projekt hivatalos átadóját szeptember 16-án, pénteken tartották.

– Csaknem 103 millió forint hazai forrást nyert a településünk az útfejlesztésre, ehhez mintegy 10 millió forint önerőt biztosítottunk – mondta el Szabó Csaba polgármester a Napló kérdésére.

Forrás: Molnár Péter

A forrásból 650 méter hosszúságban a Városháza utca, valamint a Tavasz utca kapott új, csaknem öt méter széles, padkával ellátott aszfaltburkolatot, továbbá kiépítették a csapadékelvezető rendszert, és az önkormányzat saját forrásából a közvilágítást is megújította.

Emellett immár utcanévtábla köszönti az arra járókat, és kamerarendszert is telepítettetek a területen.

Városi minőséget építenek ki

A polgármester az ünnepi köszöntőjében elmondta: a város képviselő-testülete már korábban listázta a felújítandó utcákat, és több projektnek már a terve is elkészült mostanra. Emlékeztetett: az elmúlt időszakban több útszakasz felújítása befejeződött, továbbá elmondta, hogy egy kivételével minden útfelújításra váró utca tervezetére nyújtottak be pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz). A reményeik szerint hamarosan sikeres elbírálásokról kaphat a város visszajelzést, és folytathatják a fejlesztéseket. A polgármester büszkeséggel telve osztotta meg, hogy településszerte fejlesztésekről számolhat be, hiszen az elmúlt időszakban számtalan beruházás emelte a város fényét.

Tasó László a gondolathoz csatlakozva emlékeztetett: a jövőben Tégláson épülhet meg a térség uszodája.

Az országgyűlési képviselő köszöntőjében az együttműködés jelentőségére hívta fel a figyelmet, és örömmel osztotta meg, hogy mind a települések vezetőivel, mind a megyei önkormányzattal sikeresen dolgoznak együtt a közös célok eléréséért, Hajdú-Bihar megye fejlődéséért.

– Ameddig bizalmat kapunk a lakosságtól, nem fogjuk hagyni, hogy Magyarország keleti régiója gyengüljön – szögezte le Tasó László.

Forrás: Molnár Péter

Gyerekek is járhatnak az úton

Molnár Sándor téglási lakos a Városháza utcában él. Az átadóünnepségen a szomszédai nevében is köszönetet mondott az elkészült beruházásért. Mint mondta, korábban lehetetlennek gondolták, hogy valaha is szilárd útburkolat épül majd az utcájukban. Szavai szerint a minőségbeli változás már most nagyban javította a komfortérzetüket. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az utcában sokszor gyermekek is járnak, játszanak, ezért a balesetek megelőzése érdekében kéri a lakosságot, hogy körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva használják az új utat.

A pénteki átadóünnepségen Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke, Szabó Csaba polgármester, Tasó László országgyűlési képviselő és Szarka Gyula, a kivitelező cég tulajdonosa vágták el a szalagot a Városháza utcában, átadva ezzel hivatalosan is a beruházást a településen élőknek.

BBI