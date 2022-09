Az egészséges élethez, a karrierépítéshez és a külföldi nyelvtanuláshoz is adnak hasznos útmutatásokat a Debreceni Egyetem Egészségtudományi és Gazdaságtudományi Karának szakemberei a Kutatók Éjszakáján Szolnokon. A szakmai előadásokon például megtudhatják, hogyan ismerhető fel a rejtőzködő betegségnek számító lisztérzékenység – írja a hirek.unideb.hu.

Dezső Kinga Julianna, a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóságának tudományos referense a programokról szerdán tartott szolnoki tájékoztatón kiemelte: az elsődleges cél a tudomány népszerűsítése.

– A középiskolásokat szeretnénk megszólítani annak érdekében, hogy megalapozottan tudjanak pályát választani és a már képzésben lévő hallgatók számára is igyekszünk vonzóvá tenni a kutatói hivatást azzal, hogy szélesítjük a látókörüket. A tudomány nem egy elefántcsonttoronyba zárt dolog, színes és érdekes is lehet. Arra is törekszünk, hogy a kutatók közül minél többen vegyenek részt a programok lebonyolításában. Lényeges a Debreceni Egyetem külső képzési helyszíneinek bekapcsolódása is, nagy öröm, hogy Szolnokon hatalmas érdeklődés mellett, változatos programokkal ünneplik meg a tudományt – tette hozzá.

A Debreceni Egyetem Szolnok Campuson 2011 óta rendezik meg a Kutatók Éjszakáját.

– Ez egy nagyszabású családi program. Olyan kiállítók, foglalkoztatók jönnek, akik a gyerekek számára érdekes előadásokkal, programokkal készülnek, a két egyetemi kar szempontjából pedig fontosnak tartjuk, hogy nőjön a középiskolások részéről a természettudományi képzések iránti érdeklődés. Az oktatás mellett ugyanakkor a kultúra is megjelenik, összekapcsoljuk az egyetemet, a tudományt és a helyi kulturális életet. Idén már nem csak az Aulában, hanem új helyszínen, a Galériában is várjuk a látogatókat – sorolta az előzetes sajtótájékoztatón Szabó Attila campus-igazgató.

A szakmai programok közül kiemelkedik az Egészségtudományi Kar gyógytornász szakirányú képzésének megjelenése. Az „Egy kis mozgás mindenkinek kell” elnevezésű program révén minden korosztályt szeretnének megszólítani.

– A gyógytorna és a mozgás mindenkinek fontos, emellett a megfelelő minőségű mozgásra is fel akarjuk hívni a figyelmet. Olyan mozgásprogramokat, gyakorlatok fogunk mutatni, amelyeket a hétköznapokban is lehet végezni, valamint speciális, a gyógytornához használatos eszközökkel is megismertetjük a látogatókat. Igyekszünk tanácsokkal ellátni azokat, akik valamilyen egészségügyi problémával küzdenek, de a megelőzésre is nagy hangsúlyt helyezünk majd – árulta el Gergely-Hajdu Andrea gyógytornász.

A Debreceni Egyetem Szolnok Campuson helyi civil szervezetek, vállalkozások, oktatási intézmények standjai is megjelennek a Kutatók Éjszakáján, egészségügyi- és prevenciós tanácsadások, turisztikai-, gasztronómiai- és vendéglátáshoz kapcsolódó bemutatók mellett koncertek is várják majd a résztvevőket.

