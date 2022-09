A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom civil szervezetként a családok jövőjéért, a gyermekek megszületéséért dolgozik – tájékoztatta a Haont Dobos Zita, az alapítvány debreceni vezetője. Mint hangsúlyozta, a gyerekek felemelése nagyon kifejező módon mutatja, hogy a gyerek az élet legnagyobb adománya. És mi sem lehet konkrétabb gesztus, minthogy ország-világnak felmutatni ezt a nagy értéket: a gyerekeket.

Az eseményen egyebek mellett Kíváncsi Katica-koncert alapozta meg a jó hangulatot, ugyanakkor bábszínház, gólyalábasok, kézműves foglalkozások, összesen 30-féle ingyenes program várja a családokat, s mindehhez ezúttal a Vojtina Bábszínház is csatlakozott. Ugyanakkor CSAK Design workshop is kedveskedett a kicsiknek és a szüleiknek. A szombaton 9 órakor kezdődött alkalmon az első 50 gyermeknek ajándékot adtak a szervezők. Az eseményt most is a családi napok keretében rendezték meg, és a gyerekeket a szüleik pontban 11 órakor emelték fel mindenütt.

Debrecenben már hagyományosan a legtöbb gyermeket emelik fel egyszerre, tavaly például több mint hatszázan vettek részt az ingyenes programokon. Az ötödik országos gyerekemeléssel a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiáll a gyerekvállalás, a családalapítás fontossága mellett. A kezdeményezéshez 35 település csatlakozott, így szinte biztosra vehető, hogy ismét gyerekemelési rekordot döntenek. A települések között található Csíkszereda, Kassa és Szabadka is, tehát Székelyföldről, Felvidékről és a Vajdaságból is bekapcsolódtak családok.

Puskás István alpolgármester szombat délelőttre meghirdetett megnyitóbeszéde elmaradt, ám a várva várt emelés nem. Így 11 órakor a résztvevők ismét a magasba emelték egyszerre a csemetéiket, s az aktushoz Kíváncsi Katica szolgált visszaszámlálással.

A napsütötte, tarka mulatságban délig vehettek részt az ünneplő családok és az érdeklődők.

VA