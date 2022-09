Egymást érik a beruházások a hajdúvárosban – vannak olyan fejlesztések, amelyeket lassan átadhat az önkormányzat. A várost érintő aktualitásokról Kiss Attila polgármesterrel beszélgettünk. Mintegy 770 millió forintból komplex turisztikai fejlesztést végeznek el a hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőparkban. A beruházás mellett érinti a települést a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat úgynevezett Magyar Szürkék Útja elnevezésű projektje is, amihelyben 190 millió forintos fejlesztést jelent. Ezt figyelembe véve csaknem egymilliárd forintot fordítanak a böszörményi szabadidőközpont korszerűsítésére.

Ifjú szerelmesek helye

Kiss Attila, a város polgármestere elmondta: a forrásból egy teljesen új Ökoturisztikai Látogatóközpontot alakítottak ki, melynek berendezése jelenleg folyamatban van.– A Fürdőkertben olyan fejlesztések történtek, amelyek az intézményt, és a területet is a megye egyik legsokrétűbb szabadidős helyszínévé tették. Az Ökoturisztikai Látogatóközpontban kifejezetten a hajdúság ökológiáját bemutató kiállítótér kap helyet, és mellette olyan játszóházat alakítunk ki, ahol a gyerekek akár fára is mászhatnak – osztotta meg a településvezető.

A Hajdúböszörményi Ökoturisztikai Látogatóközpont látványterve (részlet)

Forrás: Reprodukció, Czinege Melinda

Megtudtuk továbbá: lesz mászófal is, és olyan tér, ahol madárhangot és növényeket lehet felfedezni, felismerni. Az épületben rendezvények megtartására alkalmas teret is létrehoznak. A területen a már meglévő épületet, valamint az új létesítményt egy híddal kötötték össze, a polgármester elmondása szerint ez már most nagyon népszerű helyszíne sokak mellett az ifjú szerelmeseknek, és előfordul, hogy lánykérések helyszínéül szolgál az épületeket összekötő folyosó.

Alakul az egészségügyi centrum

Hónapokon belül befejezhetik az orvosi rendelő fejlesztését – jól halad a beruházás a Petőfi utcán. Bár még felállványozott épület, és kordonokkal elkerített útszakasz fogadja a polgármesteri hivatal szomszédságában lévő területen a járókelőket, minden remény szerint már nem sokáig marad ez az állapot. A külső munkálatokkal lassan végeznek a szakemberek, a következőkben a belső terek berendezése lesz soron. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert 620 millió forintból komplex egészségközpontot alakítanak ki, összesen nyolc rendelőhelyiséggel, szolgálati lakásokkal, és a földszinten az egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltatásokkal. A téglával kirakott, góréra emlékeztető épületben a jövőben a fogorvosok és a házi orvosok rendelnek majd. A tervek szerint még idén átadhatják a beruházást.

Nemzetközi hálózathoz csatlakoznának

Kiss Attila elmondta, hogy a Fürdőkertet érintve tervezték meg a település belső kerékpárút-hálózatának bővítését. Beszélt arról is, hogy folytatják a főtértől a fürdőig húzódó kerékpárút fejlesztését, és ezen a nyomvonalon zárt csapadékvíz-elvezető rendszert is kialakítanak. A projekt 230 millió forintba kerül, pályázati forrásból valósul meg. A város vezetése a megyei önkormányzattal dolgozik a Hajdúdoroggal, valamint a Debrecennel összekötő kerékpárút kialakításán.

Amennyiben ez megvalósul, Hajdúböszörmény is csatlakozik a nemzetközi kerékpárút-hálózathoz. Kiss Attila megjegyezte, hogy a jövőben a város körútjait is rácsatlakoztatnák a hálózatra, első körben a Hadházi és a Baltazár Dezső utcát érintve. A kerékpárút-hálózat bővítés emellett több kül-és belterületi út is megújulhat. Kiss Attila emlékeztetett: az önkormányzat a TOP Pluszban mintegy fél milliárd forintos forrásra pályázott, a támogatásból 15 utcát tennének komfortosabbá.

Szintén várt fejlesztés a bölcsődei férőhelybővítés: egy új csoportszobát építenek hozzá a már meglévő és működő Dobó utcai óvodához. Már folyamatban van a kivitelezés, jövő tavaszra várható a beruházás befejezése. A jövőben ezen a helyszínen 14 kisgyermeket fogadhatnak.

Ipari területet bővítenek

Gazdaságélénkítő beruházások is megvalósulnak Hajdúböszörményben. A gyógyfürdő beléptetési rendszerét már megújították, a továbbiakban pedig fejlesztenék a húsfeldolgozót és a vágóhidat, valamint egy termékmintaboltot alakítanának ki a városban.

Már zajlik a közművesítés Hajdúböszörmény majdani Nyugati ipari parkjában

Forrás: Czinege Melinda

Hajdúböszörmény nyugati, mintegy 8,5 hektáros ipari területén is zajlik a munka. Itt jelenleg az infrastrukturális háttér kiépítése, és útfejlesztés folyik. A vállalatok nagy érdeklődést mutattak, a fejlesztés befejeztével a remények szerint be is települ a terület. Az önkormányzat célja továbbá, hogy a sajátja mellett fekvő csaknem 120 hektáros állami területet fejlesztési területté nyilvánítja. A polgármester azt mondta, szükséges volna a bővítés, mert minden jel szerint igény van az ipari területekre.

BBI