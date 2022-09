Fontos eleme a község megújulásának

– Szeptember elsejével elkezdődik a szezon, a településeken felpezsdül az élet, így Bagaméron is. Bár most nem sok száz milliós, milliárdos projektet adunk át, de ez mégis fontos eleme annak a fejlesztési tervnek, amelyet polgármester úr elkezdett. Ez a játszótér 16 millió forintba került, és van benne két és fél millió forint értékű megújuló energia is. Emellett ezek a játékok szépek, használhatóak és az uniós szabványoknak megfelelőek – méltatta az új közösségi teret beszédében Tasó László, a térség országgyűlési képviselője, aki hozzátette:

az elképzelések megvannak, hogy ezen a területen egy minden igényt kielégítő szabadidős terület legyen.

Lesz fűtés és oktatás is az iskolákban

– Nehéz időszak jön Magyarországra, de az egész világra is. Nehezedik a helyzet, ami sok politikus rossz helyzetfelismerése és néhány gazdag tőkés terjeszkedési szándéka miatt jön létre. Tudjuk azt, hogy a háború a legrosszabb dolog a világon. Nem lehet elfogadni semmilyen ország törekvését, amely más emberek életének kioltására irányulnak – jelentette ki a honatya, amelyhez kapcsolódva elmondta: a településvezető által korábban bejelentett beruházásokat, csakúgy, mint több állami beruházást is, át kellett ütemeznie a kormánynak.

Szajbert Ákos, a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület munkaszervezetének tagja, Erdős Tibor polgármester és Tasó László országgyűlési képviselő a pénteki avatón

Forrás: Bekecs Sándor

– Olyan kihívások elé kerültünk, amelyek a költségvetési kiadások oldalán óriási tételt jelentenek. Hogy tartani tudjuk azt a szerény mértékű, de segítséget nyújtó rezsitámogatási rendszert, az Magyarországnak 2023-ban 2 ezer milliárdba fog kerülni – mutatott rá. Tasó László beszédében hangsúlyozta: bár a beruházásokat át kellett ütemezniük, de az iskolákban lesz fűtés és oktatás is.

BS