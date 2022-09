Túlszárnyalta az üzleti tervben kitűzött célokat a hajdúszoboszlói Hungarospa az idei szezonban. Ez pedig igaz mind a vendégforgalom, mind az árbevétel tekintetében.

A hajdúszoboszlói komplexum vezetése arról tájékoztatta portálunkat, hogy májustól augusztusig 42 százalékkal több vendégforgalmat realizáltak, mint 2021. év azonos időszakában. Úgy fogalmaztak, ebben segítségükre volt a jó idő, hozzájárult a hatékony promóció, valamint a külföldi vendégforgalom visszaépülése.

Júliusban voltak a legtöbben

Utóbbi tekintetben nem volt akadály, így aztán nem is csoda, hogy korábbi évekhez hasonlóan idén is a külföldi vendégek voltak többségben a belföldiekkel szemben Hajdúszoboszlón – főleg a főszezonban. Megtudtuk azt is, hogy

a látogatók több mint 40 százalékát lengyel nemzetiségűek adták, 38 százalékát a magyarok, míg a harmadik helyen a román vendégek állnak 15 százalékkal.

– Látogatóink között tudhatunk még német és szlovák nemzetiségűeket is. Összességében a vendégforgalom kétharmadát teszik ki a külföldi vendégeink – összegezték.

Forrás: Napló-archív

Az idei csúcs júliusban született meg, ebben a hónapban ugyanis volt olyan nap, amikor a 15 ezer feletti napi látogatószámot is elérte a Strandfürdő.

