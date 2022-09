A véralvadás élettanának és kórtanának teljes vertikumát áttekintették a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság XV. kongresszusán szeptember 9-11. között a Debreceni Egyetemen. A Learning Centerben tartott tanácskozáson a tudományos előadások mellett a különböző szakterületek képviselői közös ajánlást fogalmaztak meg a több mint tízéves hazai antitrombotikus irányelv megújítására – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

- Nem vitás, hogy a trombózis- és haemostasis-kutatás fellegvára Debrecen. Az volt negyven éve és az ma is. Örülök, hogy ezúttal itt, a Learning Centerben köszönthetjük önöket, ami az egyik legújabb épülete a Debreceni Egyetemnek. Az előző félévben használtuk először, a nagyelőadón kívül nyolc jól felszerelt szemináriumi terem és egy speciális vizsgaterem szolgálja az oktatást. Ezek mellett kisebb közösségi- és tanulótereket alakítottunk ki, amiket már teljesen belaktak a hallgatók – mondta köszöntőjében Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja.

Az ország szinte minden pontjáról, több mit százan érkeztek a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság XV. kongresszusára, amit két év kényszerű szünet után rendeztek most meg. Gyermek- és belgyógyászok, haematológusok, sebészek, aneszteziológusok, traumatológus szakorvosok és laboratóriumi szakemberek is részt vettek a háromnapos debreceni programon.

- Igazi interdiszciplinaritás jellemzi tanácskozásunkat, hiszen a haemostaseológia minden aspektusát áttekintjük, szinte nincs is olyan orvosi szakterület, amit ne érintenénk – ismertette Kiss Csongor, az Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Intézet egyetemi tanára, a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöke.

A trombózis és a trombofília, a vérzékenység és a fibrinolízis kérdései mellett szerepelt a tanácskozás témakörei többek között a hemosztázis laboratóriumi diagnosztikája, a sürgősségi és perioperatív hemosztázis is.

- Úgy állítottuk össze a konferencia programját, hogy azok is megtalálják a témáikat, akik alapkutatással foglalkoznak a véralvadás területén, de azok a kollégák is, akik a klinikumban érintettek. És mivel az élet mindig újabb és újabb aktualitásokat hoz, beszélünk a folyamatosan változó antikoaguláns terápiáról, továbbá a Sars-CoV-2 fertőzés és a véralvadási rendellenességek összefüggését is vizsgáljuk – sorolta Bereczky Zsuzsanna, a DE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék vezetője, a kongresszus elnöke.

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság kongresszusának történetében most először szerveztek külön szekciót a gyermekkori hemosztázis-zavarok áttekintésére, emellett szintén egyedülálló kezdeményezés volt az a kerekasztal-beszélgetés, melyen a különböző szakterületek képviselői közös ajánlást fogalmaztak meg a több mint tíz éves hazai anti-trombotikus irányelv megújítására.