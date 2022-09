Csütörtökön startolt el az idei városnapi programsorozat Hajdúböszörményben, pénteken délelőtt a Bocskai István téren, a fejedelem szobránál tartottak koszorúzással egybekötött megemlékezést. Bocskai fejedelemről mintegy 30 köztéri alkotást, szobrot tartanak számon, a hajdúböszörményit Holló Barnabás szobrászművész készítette. Az alkotást 1907-ben, a Bocskai-szabadságharc zárásának, valamint a hajdútelepítés elindításának 300. évfordulójának alkalmából avatták.

A hét hajdúváros mindegyikében (Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Polgár és Vámospércs) köztéri szobrokkal tisztelegnek ma is az uralkodó előtt.

Forrás: Molnár Péter

– Nekünk Bocskai személye többet jelent, mint egy jelentős uralkodóé. A hajdúknak, azaz elődeinknek, s ezzel együtt nekünk is otthont, földet, megélhetést adott. Erre emlékezünk a város napján – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Kiss Attila polgármester.

Az összetartozás ma is fontos

Az ünnepségen Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke emlékeztetett: az országban valamennyien hálásak lehetünk a hajdúknak, Bocskai Istvánnak, hiszen olyan jövőt teremtettek nekünk, melynek középpontjában a szabadság áll. – Amióta itt vagyunk a Kárpát-medencében, a legfontosabb, hogy szabadságban éljünk, és éljünk azokkal a jogokkal, melyek a mi értékrendünknek megfelelőek – hangsúlyozta. A megyei önkormányzat elnöke a helyszínen két, a hajdú-bihariak összetartozását jelképező szimbólumot is átadott Hajdúböszörmény polgármesterének.

Kiss Attila átvehette a Bocskai-szablya hiteles másolatát, valamint a megyét ábrázoló, fából készült kirakót is.

Forrás: Molnár Péter

Folytatódnak a programok

Hajdúböszörmény legnagyobb ünnepe jövő szerdáig tart majd, a látogatókat sok más mellett kiállítások, koncertek és hagyományőrző bemutatók is várják. A város főtere pénteken és szombaton is népzenétől lesz hangos, hiszen a városnap ad otthon a Népzenekarok Országos Találkozójának, de lesz jazz és könnyűzenei koncert is a téren. A hétvégén faültetést és sporteseményt is tartanak, valamint a megyei önkormányzat szervezésében a hajdú hagyományok nyomában programsorozat kínál számos kikapcsolódási lehetőséget.