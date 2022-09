Az elmúlt bő félévben rengeteg tényező érte negatívan hazánk és a világ gazdaságát, s ezek hatásai egyre fokozatosabban, egyre kézzelfoghatóbban jelennek meg a mindennapokban, úgymint a megemelkedett élelmiszerárak, szolgáltatásidíjak. A sorban várhatóan a társasházak közös költségei is megjelenhetnek. Hogy miért és milyen mértékben? Erről társasházkezeléssel foglalkozó szakembereket kérdeztünk.

– A jelenlegi változások sok ponton érintik a társasházak üzemeltetésre szánt kiadásait. Ezek miatt várhatóan növekedni fog a közös költség. Az üzemeltetésben jellemzően az elektromosenergia-fogyasztás, a lépcsőház világítása, liftek, szellőzőmotorok fogyasztása az, amely az üzemeltetésben érintett az energiafelhasználás tekintetében – mondta el a Haon megkeresésére Debreceni Andrea társasházkezelő.

Mint kifejtette, ahol a lift korszerűbbre, energiatakarékosabbra lett cserélve, a közös helyiségek világítását LED-es fényforrásokkal oldják meg, azok minimálisan vagy egyáltalán nem érintettek az áremelésben. A liftek, szellőző motorok nélküli kisebb házak szintén beleférnek az átalagfogyasztásba.

– Ami a lakosságra vonatkozik, a társasházra is, tehát 210 kW havi fogyasztásig a régi lakossági tarifával számolják az áram díját, és csak a fölött, piaci áron – mutatott rá. Az elektromos áramért fizetendő díj azonban jelentősen emelkedhet azoknak a társasházaknak, melyekben nagy teljesítményű berendezések – például közös szauna, jakuzzi, medence – vannak.

Hasonló a helyzet ott, ahol központi mérő alapján osztják le a lakásokra a fogyasztást, amelyet a közös költségbe kalkulálva fizetnek meg a tulajdonosok. A gázárak csak abban az esetben jelenthetnek többletkiadást, ha központi kazán működik, a fogyasztás ellentételezése a közös költségbe van belekalkulálva, és lakásonként leosztva nem férnek bele az átlagfogyasztásba. Ezt befolyásolhatja még az adott épület energiahatékony kialakítása is.

A debreceni társasházak nagyobb hányada idős, melyekre alapból is sokat kell költeni, de a 10-20 évvel ezelőtt felhúzott épületeken is jönnek elő a korral járó problémák

– A debreceni társasházak nagyobb hányada idős, melyekre alapból is sokat kell költeni, de a 10–20 évvel ezelőtt felhúzott épületeken is jönnek elő a korral járó problémák. A legtöbb helyen a közös költséget úgy kalkulálják, hogy a kisebb javítási munkálatokra legyen megtakarítás. Az energiaárak emelkedése most ezeket elviszi – fogalmazott Krucsó Anikó társasházkezelő, aki szintén kiemelte, hogy az energiahatékonyabb kialakítású épületeknél nem várható a rezsiköltség emelkedése.

– Ahol elvégezték a külső hőszigetelést, LEED-izzókat szereltek be, modernizálták a liftet és a szellőzőrendszert, ott komolyabb rezsiemelkedés nem várható. Akik viszont kimaradtak, ott vagy leállítják például a régi szellőzőrendszer motorját, vagy vállalják a további üzemeltetését, de akkor az energiafogyasztás díja is emelkedni fog – tette hozzá Tamás Péter.

A KATA-módosítás is emelkedést hozhat

A KATA-módosítás is emelkedést hozhat

Az energiaárak emelkedése mellett a KATA-törvény módosítása is hatással van a lakóközösségek közös kiadásaira. Szinte mindegyik társasház esetében a takarító, kertész, karbantartó és egyéb szükséges szolgáltatások ellátását egyéni vállalkozók biztosították.

– A kisadózók megjelenése előtt a legtöbb esetben alkalmazottként foglalkoztatták az üzemeltető személyzetet. Az sokkal költségesebb volt, hiszen fizetni kellett utánuk az adót, a táppénzt, és munkaruhát is kellett biztosítani számukra. Most a KATA-soknak át kell állniuk átalányra, amely körülbelül 30 százalékos áremelkedéssel jár majd – fogalmazott Tamás Péter.

Az energiaárak emelkedése mellett a KATA-törvény módosítása is hatással van a lakóközösségek közös kiadásaira. Szinte mindegyik társasház esetében a takarító, kertész, karbantartó és egyéb szükséges szolgáltatások ellátását egyéni vállalkozók biztosították.

– Amiről kevesebb szó esik, az az épületbiztosítások, melyek díját mindezek hatására kénytelenek jelentősen, 30–50 százalékkal emelni a biztosítók, mert az üzemanyagár és a KATA eltörlése miatt a javítási munkák árai (melyet a biztosítóknak téríteni kell) jelentősen megnövekedtek az elmúlt időkben – mutatott rá Debreceni Andrea.

Sok tényezőtől függ, de akár 30 százalék is lehet

– Mindezek együtt, sajnos jelentős, akár 30 százalékos emelést is eredményezhetnek a közös költség üzemeltetésre fordítandó részében. A távhőszolgáltatásban részt vevő lakásokban egyelőre nincs hír az áremelésről – vélekedtek a megkérdezett szakértők.

– Olvasni a sajtóban, hogy horrorisztikus jelzőkkel illették ezt a helyzetet, azonban ez erőteljesen túlzás. Véleményem szerint ahol az energetikai fejlesztéseket végrehajtották, a közösköltségeket mértékletesen emelték, ott van megtakarítás is, és nem várható drasztikus emelés, tehát körülbelül 10 forintra lehet számítani a négyzetméterenkénti árszabást alkalmazók esetében. Ahol ezeket a lépéseket nem tették meg, vagy nincs megtakarítás, akkor 40–50 forintos emelkedés is megeshet – mutatott rá Tamás Péter.

