Egyebek mellett költségvetési rendelet módosításáról, a következő uniós finanszírozási ciklushoz kapcsolódó stratégiai dokumentum végrehajtásáról is tanácskozott a péntek délelőtti ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az ülést megelőzően pedig átadták a Hajdú-Bihar Megyei termékdíjakat is.

A tervezett napirendi pontok között első helyen szerepelt a lejárt idejű határozatokról, megtett intézkedésekről szóló jelentés, melyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak. Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke a második napirendi pont levételét kezdeményezte. Ennek témája a megye lakosságának elmúlt években tapasztalható egészségügyi változásai, valamint a COVID-19 járvány elleni védekezés. A szavazás előtt Kiss László (Momentum) képviselő javasolta, hogy a megyei közgyűlés hívja meg ezen témakör tárgyalására Csató Gábort, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját. A közgyűlés elfogadta a napirendi pont levételét.

– A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az ebben az évben tett változtatásokat foglalja össze. Látszik, hogy a nemzetközi és egyéb projektekben megkaptuk azokat összegeket, amelyek részünkre jártak. Továbbá az elnöki és a bizottsági keretekben csökkentjük a kiadásokat – ismertette röviden a következő napirendi pontot a megyei elnök.

Bulcsu László és Tasi Sándor alelnökök (balról), valamint Pajna Zoltán elnök és Dobi Csaba jegyző

Forrás: Molnár Péter

Tóth József képviselő (DK) itt arról kért tájékoztatást, hogy a megyei önkormányzat milyen intézkedésekkel igyekszik a gazdasági és energiaválsággal járó nehézségek mérséklésére. Pajna Zoltán a válaszában elmondta: a megyeháza épületét közösen használják a megyei kormányhivatallal, amellyel folyamatosan egyeztetnek a téli időszakkal kapcsolatos teendőkről. Ebben az évben fejeződött be a Piac utcai ingatlan fűtés-korszerűsítése is, de amennyiben szükséges, akkor home office megoldású munkavégzéssel is készülnek.

Az elfogadott módosításból továbbá kiderül az is, hogy a megyei önkormányzat a „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjprogramban eddig 41 millió 650 ezer forintot osztott ki, míg sportösztöndíjakra további 1 millió forintot fordított.

A folytatásban a Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum Plusz létrehozásáról szóló megállapodások elfogadását tárgyalta a közgyűlés. A megyei önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel konzorciumban nyújtott be januárban támogatási kérelmet és nyert 5 milliárd 546 millió forint támogatást. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projekt keretein belül különböző szervezeteket hoznak létre további együttműködő szakmai szervezetekkel, melyek feladatai egyebek mellett

gazdasági együttműködések létrehozása, munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerőigény-felmérések készítése, a tudatos helyitermék-fogyasztás és -vásárlás ösztönzése, valamint azok piacra jutásának elősegítése; partnerségi fórumok, gazdasági és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, képzések, tapasztalatcsere támogatása.

Ménes Andrea képviselő, Vámospércs polgármestere a hozzászólásában gratulált az elnyert támogatáshoz, és hangsúlyozta: a következő időszak egyik legfontosabb feladata lesz megvédeni a kis- és középvállalkozásokat a gazdasági válság negatív hatásaitól, valamint azokat a munkavállalókat segíteni, akik elveszítik az állásukat. Úgy vélte, hogy kihívást jelent majd a Debrecenben megjelenő többezres munkaerőigény.

A megyei önkormányzat következő uniós finanszírozási időszakára vonatkozó Integrált Területi Programjának (ITP) végrehajtásával kapcsolatban Tóth József (DK) képviselő a felszólalásában elmondta, hogy a dokumentumban meghatározott keretösszegen belül egy jelentős összeget a fenntartható városfejlesztési kategóriában Debrecen számára biztosít, míg más megyék dokumentumaiban ugyanezen célra a megyeszékhelyen kívül további nagyobb települések is részesülnének támogatásban.

Pajna Zoltán a válaszában rámutatott: az Európai Bizottság iránymutatása szerint készítették el a dokumentumot, amely alapján azoknak a megyéknek kell majd átdolgozniuk az ITP-jüket, amelyek nem így jártak el.