– Néhány évvel ezelőtt elindult egy olyan hagyomány Debrecenben, mellyel összekötjük a virágokat és a magyar államiságot egy nagyon különleges módon: a Székelyek parkjában azoknak a tiszteletére és emlékére gyűlünk össze, akik már nem lehetnek velünk – kezdte beszédét Puskás István. Debrecen polgármestere hozzátette: az idei virágkarnevál ebből a szempontból egy szomorúan különleges alkalom is, hiszen megemlékeznek mindazon magyarokra, akik most egy háború árnyékában élnek a Kárpátalján vagy részesei is ennek a tragikus konfliktusnak.

Ma a béke üzenetét is közvetítjük

– hangsúlyozta.

Forrás: Molnár Péter

Az eseményen a Bíró zenekar autentikus magyar népzenei koncertjével, valamint Drimba Cristina fiatal, nagyváradi énekesnő angol nyelvű, gitárral kísért dalaival fogadták a résztvevőket a szervezők.

BS