A szakirányú továbbképzési szakon a táplálkozástudományban és az egészségtudományban jártas szakembereket képeznek, akik képesek a hosszú űrutazással, illetve az exoplanétákon való tartózkodással kapcsolatos problémák kezelésére. A képzés az UniSpace program részeként szeptemberben kezdődik – adta hírül a Debreceni Egyetem honlapja.

Az UniSpace programban tizenhét magyar egyetem konzorciumában négy önálló, ugyanakkor összehangolt űrtudományi szakirányú továbbképzés indul. Az élettelen természettudományi szakirányt az ELTE, a műszakit a BME, a társadalomtudományit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az élő természettudományi szakirányt pedig a Debreceni Egyetem koordinálja. A három féléves képzés első szemesztere közös, a négy szakirány hallgatói az érintett tudományterületek alapismereteit sajátítják el. Többek között az emberi test felépítését és működését, az űrtudomány és az űrtechnológia alapjait ismerhetik meg. A második és a harmadik félév pedig a szakirány-specifikus képzésé.

A Debreceni Egyetem koordinálásával induló Innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakemberképzés hallgatói például az űrorvostanról, az űrtelemedicináról, az űrmezőgazdaságról, az űrgyógyszerészetről, az űrélelmezésről, illetve az extrém és szokatlan terek környezetpszichológiájáról tanulhatnak.

– A hallgatók több kérdéssel, például a hosszabb űrtartózkodás élettani hatásaival is foglalkoznak. Az űrben sokkal kisebb gravitáció hat ránk, mint a Földön, ennek következtében pedig sorvadnak az izmok, leépülnek a csontok, megváltozik a keringési rendszer. Meg kell oldani, hogy az űrhajós fizikai állapota ne romoljon. Az is fontos, hogyan tápláljuk az űrhajósokat egy hosszú űrutazás alatt, milyen élelmiszert lehet az űreszközben vagy az űrbázison előállítani. A képzés résztvevői foglalkoznak azzal is, hogyan lehet távdiagnosztikával beteget gyógyítani, de a bezártság okozta pszichés problémákról és azok kezeléséről is hallhatnak majd – ismertette Csernoch László szakfelelős, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Forrás: hirek.unideb.hu

Az online képzés a Debreceni Egyetem e-learning rendszerén keresztül, pénteken és szombaton zajlik majd, emellett három gyakorlati foglalkozáson is részt vesznek a hallgatók, például a kecskeméti katonai repülőbázison. A képzés célja olyan, az élő természettudományokban, azon belül is a táplálkozástudományban és az egészségtudományban jártas szakemberek képzése, akik multidiszciplináris megközelítésben képesek az emberek hosszan tartó űrutazásával, illetve exoplanétákon történő tartózkodásával kapcsolatos ilyen jellegű problémák kezelésére.

– A szakra elsősorban azokat várjuk, akik a jövőben Magyarország űrrel kapcsolatos programjaiban, kutatásaiban szeretnének részt venni. Emellett azokat is szívesen látjuk, akik ugyan nem ezzel szeretnének foglalkozni a jövőben, de nagyon érdekli őket ez a terület, és a képzéssel ismereteiket szeretnék bővíteni. Olyan szakemberek is jelentkezhetnek, akik például az élelmiszer-előállítás területén itt megismert legmodernebb technikákat a Földön kívánják hasznosítani - hangsúlyozta Csernoch László.

A szakirányú továbbképzési szakra azok jelentkezhetnek, akik agrár, orvos- és egészségtudományi vagy természettudományi mesterképzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szereztek diplomát, és szakterületükön legalább kétéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Az önköltséges (350 ezer forint/félév) képzésre szeptember 2-ig lehet jelentkezni, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar honlapján található online adatlap kitöltésével. A felvételi elbeszélgetést szeptember 9-én tartják, a képzés pedig szeptember 23-án kezdődik. A képzés magyar nyelvű, de tervezik angol nyelvű képzés indítását is a jövőben.