Augusztus 13-án a Bihardancsháza a falunapon, Csökmő a Sárkány Napon, Körösszegapáti a Kun László Fesztiválon, Bedő szintén a falunapon, Nyírmártonfalva pedig a Halas-vadas Gasztrofesztiválon kapta meg a megyei identitás szimbólumát, a Bocskai István fejedelem korabeli magyar szablya hiteles másolatát, számolt be honlapján a megyei önkormányzat. Előbbi négy helyszínen Bulcsu László alelnök nyújtotta át az ereklyét a települések polgármestereinek, és hangsúlyozta, a közösség összetartása korunk egyik legnagyobb feladata.

Nyírmártonfalván pedig Tasi Sándor alelnök adta át a hajdú-bihariak összetartozását jelképező szablyát, aki beszédében Bocskai Istvánnak, megyénk alapítójának személyét méltatta.

Szintén ezen a napon rendezték Kabán immár tizenhatodik alkalommal a Káposztás Napot, melyet idén a megyei önkormányzat is támogatott „A hajdú hagyományok nyomában” elnevezésű projektje keretében. Az érdeklődőket számos családi programmal, főzőversennyel, kirakodóvásárral és több koncerttel is várták. A hivatalos megnyitón Szegi Emma polgármester köszöntője után Pajna Zoltán elnök is üdvözölte a megjelenteket.