Debrecen neve már összeforrott a virágkarnevállal, az államalapítás ünnepén azonban nem csak a megyeszékhely ünnepel. Körülnéztünk, milyen kikapcsolódási lehetőséget kínál Hajdú-Bihar. Úgy tűnik: az új kenyérre sok helyszínen szórnak most is áldást, de színes égi parádé már kevesebb helyszínen durrog a hétvégén.

Már csütörtökön elstartolt a 28. Hajdúhét: a hajdúböszörményi Bocskai téren négy napig koncertek, kirakodó vásár várja a látogatókat. Pénteken, vagyis ma este itt tűzijátékot is láthat a közönség a Kowalsky meg a Vega koncertjét követően, 22 órától. A böszörményi programkavalkád ezzel azonban még korántsem ér véget: szombaton slambucfőzőversenyt tartanak a helyi tájházban, a Bocskai téren galambbemutató várja az érdeklődőket, de lesz sok más mellett extrémsport-bemutató, bábelőadás és gyermekműsor is. Államalapító Szent István királyról szombaton a Szent István római katolikus templomban emlékeznek meg délután fél öttől. A vasárnap is egész nap tartó programsorozatot Szikora Róbert és az R-GO jubileumi nagykoncertje zárja majd.

Szintén még ma este, tűzijátékkal teszik fel az i-re a pontot Berettyóújfaluban a Nyárzáró fesztiválon is. Délután öt órakor gyermekműsorral indul a program, majd este Nagy Feró és a Beatrice koncertje után 22 órától durrannak majd a látványos rakéták. Szombaton a Szent István-napi ünnep rendezvényeként szentmisét tartanak reggel 9 órától, majd 10 órakor megnyitják a művelődési házban Nuridsány Éva képzőművész Ég és föld között című kiállítását Muraközi István polgármester és Vitéz Ferenc irodalomtörténész közreműködésével. A tárlat megnyitóját követően e helyszínen is megszentelik az új kenyeret.

Születésnapokat is ünnepelnek

Hajdúnánáson sem maradnak el a Szent István-napi programok. Szombaton a Trianoni emlékmű előtti téren megszentelik az új kenyeret, majd a Köztársaság téren folytatódnak a programok. A kézműves interaktív gyerekfoglalkozások után zenei produkciókat láthat a közönség, majd az estét a tervek szerint háromnegyed kilenctől tűzijáték zárja. Püspökladányban szombaton délután hatkor kezdődik a városi ünnepség a Szent István Emlékműnél. A szabadtéri színpadon több könnyűzenei produkció szórakoztatja majd a közönséget, majd este 10 óra után tűzijátékot lőnek fel az utcabál kezdete előtt.

Ebesen a település 70 éves jubileumát ünneplik a hétvégén, számos színes programot kínálva a közönségnek. De ugyancsak hét évtizedes múltat ünnepelnek meg Nagyhegyesen is: már pénteken az elszármazottakkal közösen szórakozhatnak a látogatók, és este Kovács Kati áll a színpadra. Az államalapítás ünnepének napját istentisztelettel és az új kenyér szentelésével indítják a helyiek, majd főzőverseny kezdődik a Kiserdei Szabadidőparkban. A falunap részeként sok más mellett extrém kerékpáros bemutató, táncos és zenés produkciók, utcabál szórakoztat. Este 10 órakor Nagyhegyesen is tűzijátékot láthatnak a látogatók a sportpályán.

Kinyitják kapuikat a kiállítótermek is

Az Európai Unió támogatásával létrejött Nyeregre fel! program részeként élményszombatot tartanak több megyénkbeli településen. Zsákán például a Rhédey kastélyban érdekes történeteket tudhatnak meg a látogatók Rhédey Klaudia unokájáról, Queen Mary királynéről, és a vitrinekben kiállított angol porcelánokat is megtekinthetik. Bakonszegen a Bessenyei György Emlékházban többek között szellemi, ügyességi és népi játékokkal várják a látogatókat, Berettyóújfaluban pedig a Bihari Múzeumban idézik fel Szent István korát, és a koronázási jelképeket.

Derecskén csütörtöktől vasárnapig tart az idei Szent István-napi programsorozat. A látogatókat konceretek várják, továbbá szombaton a reggel nyolc órától római katolikus mise után a Szent István szobrot koszorúzzák meg. Vasárnap10 órától református istentisztelet várja a hívőket.

Szintén csütörtökön kezdődtek el az augusztus 20-i programok Nádudvaron is, itt már az első este színházi előadás és negyedórás lézershow kápráztatta el a látogatókat. A hét további részében is lesz még miből válogatni: pénteken este fél nyolctól ünnepi köszöntőt hallhatnak Maczik Erika polgármestertől, majd az új kenyér megszentelése és a jelenlévők megáldása következik. A helyiek idén a Mindennapi kenyerünk felhívásra saját házi kenyerükkel nevezhettek, a verseny eredményhirdetését még a pénteki P.Mobil koncert előtt kihirdetik. Szombaton főként a könnyűzene kedvelőinek kedveznek a programok, vasárnap pedig Tabáni István és Bebe énekelnek örökzöld, Máté Péter slágereket. Az ünnepi programsor részeként a művelődési házban szombaton 18 órától a Hungarikum kiállítóterem kincsei között kalauzolják el a látogatókat.

A Hortobágy is benépesül

Augusztus 19. és 21. között várja látogatói az ingyenes Hortobágyi Hídivásár immár 130. esztendeje. A puszta ezúttal is országos kirakodó és kézműves vásárral csalogat, az államalapítás ünnepén pedig kenyéráldást tartanak a Jó Pásztor ökumenikus templomban.

Hajdúszoboszlón a pénteki Máté Péter-Cserháti Zsuzsa emlékkoncertet követően 20-án Pál István Szalonna és bandája ad népzenei koncertet a szabadtéri színpadon. A produkcióban az előzetes információk szerint közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes, valamint a Debreceni Főnix Néptáncegyüttes tagjai is.

HBN