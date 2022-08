Ha valamikor, akkor az előttünk álló télen bizony nagyon fontos lesz, hogy tűzifához, szénhez jussanak az emberek. A tüzelőbeszerzés követi az előző évek gyakorlatát: akinek telik rá, beszerzi jó előre saját költségből, akinek viszont nem, marad a támogatás. Vagy legalábbis a tüzelő egy részéhez kénytelen így hozzájutni. Az idén is pályázhatnak az ötezer lakos alatti települések önkormányzatai szociálistűzifa- vagy barnakőszén-vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. Erről az önkormányzatoknak - az ide vonatkozó előírások betartásával - rendeletet kell alkotni és elfogadtatni a képviselő-testülettel. Háztartásonként azonban legfeljebb öt köbméter tűzifa vagy 10 mázsa szén adható.

A szociális juttatásként adható tüzelőt legkésőbb 2023. február 15-ig ki kell osztani, és a támogatással 2023. április 15-ig el kell számolni. Ugyanakkor az adott település önkormányzatának a tüzelőt díjmentesen kell kiszállítani a lakosokhoz. Mint ahogy az erdőgazdaságtól és az adott településre történő szállítás költsége is az önkormányzatot terheli.

A tüzelőtámogatás Hajdú-Biharban is felettébb népszerű segélyezési forma, aminek előkészítése, a pályázatok beadása már javában zajlik. Báránd első embere, Kovács Miklós polgármester a Cívishír kérdésére elmondta, hogy a támogatás elnyerésére már beadták a pályázatot, várják a döntést. 380 erdei köbméter fát igényeltek, a korábbi évek tapasztalatai alapján ennek körülbelül a felét kaphatják meg ezen a télen is. Annyi bizonyos, hogy ezúttal is állami erdészettől vásárolják majd meg a fát. Azt, hogy az elbíráláskor a döntéshozók figyelembe veszik-e azt a tényt, hogy a fa sokkal drágább, mint tavaly, egyelőre nem tudta megmondani. Ez csak a pályázatuk elbírálásakor derül majd ki.

– 290 köbméter keménylombos tűzifát igényeltünk valamivel több mint 6 millió forint értékben. Ehhez a vállalt önerő 368 ezer forint. A szállítás, kiszállítás a megemelt üzemanyagárral mintegy 2 millió forint – sorolta a Körösszakálra vonatkozó adatokat Tarsoly Attila polgármester. Hozzátette, a támogatási igény kedvező elbírálása esetén a képviselő-testület felhatalmazza őt, hogy gondoskodjon a támogatott mennyiségű keménylombú tűzifa megvásárlásról, továbbá kösse meg a tűzifa településre való szállítására vonatkozó szerződést.

Vekerden, a megye legkisebb önálló településén eddig mindenki kapott tűzifa-támogatást. Az idén viszont - a támogatásként juttatott fa mennyiségének ismeretének hiányában- valamelyest át kell gondolniuk a faosztás rendszerét. A leghátrányosabb helyzetben lévőknek mindenképpen kapniuk kell – közölte Juhász István, Vekerd polgármestere.

A kétezer lakosú Berekböszörmény tavaly 553 erdei köbméter tűzifa-támogatást kapott. Az erdészettel kötött külön megállapodásnak megfelelően már megkezdődött a fa kiszállítása. Az egyezségnek megfelelően 400 erdei köbméter tűzifát tárolnak ki a berekböszörményi telephelyre. Szűcs Viktor polgármester elmondta azt is, hogy a pályázatban 688 erdei köbmétert pályáztak; ha sikeres lesz, a 400 erdei köbméter fán feletti mennyiséget ősszel szállítják ki Berekböszörménybe. Az előző évekhez képest nem változott a céljuk: minden berekböszörményi háztartásba szeretnének minimum egy erdei köbméter tűzifát biztosítani.

– Mi is beadtuk a tűzifaigénylő támogatási pályázatunkat 379 köbméter keménylombú fára. Az előző években a kért mennyiség 70-80 százalékát kaptuk meg – közölte a Fülöpre vonatkozó adatokat Hutóczki Péter polgármester, aki arról is beszélt, hogy az önkormányzatnak van 40 hektár erdője, és azt tisztítják, gyérítik. Az önkormányzat intézményeiben egyébként már 11 éve fával fűtenek

Ha sikeres lesz a pályázatunk, akkor a tüzelő valóban nem kerül pénzébe az önkormányzatnak, viszont a szállítási költség a megemelkedett üzemanyagárak miatt a korábbi évekénél jóval költségesebb lesz, úgy 5-10 millió forint

– tette hozzá a polgármester.

Nyíradony polgármestere, Tasó Béla ajtaján is kopogtattunk. Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy egy 5 ezer lakosnál nagyobb lélekszámú településen - a szociális tűzifa lehetőségének hiányában - a város önkormányzata miként tudja támogatni a nélkülözőket. – Jelentősen emelkedtek az energiaárak, és természetesen igyekszünk lekövetni a változásokat. A költségtakarékosság jegyében az intézményeinknek energiamegtakarítási tervet kellett készíteni. Tavaly tűzifa-támogatásra 2 milliót fordítottunk, ez a pénz most is megvan, de nem biztos, hogy elég lesz. Ha szükséges, az önkormányzat szociális támogatásainak keretén belül tudunk további összegeket átcsoportosítani. Erről nálunk a bizottságok döntenek.

Lukács Míra