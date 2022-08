A napokban zajlik a 31. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás és a 17. Hortico Zöldség-Gyümölcs Kertészeti Szakkiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán. A szerdai nyitónapon Nagy István agrárminiszter köszöntőjét követően beszámolt a magyar agrárium jelenlegi helyzetéről, az ágazatok kihívásairól, továbbá bemutatta a gazdáknak szóló támogatási lehetőségeket is.

– A magyar mezőgazdaság a kihívások ellenére az elmúlt két évben is úgy biztosította a lakosság élelmiszerellátását, hogy közben emelkedett az agrárexport. A mezőgazdaság kibocsátása 2021-ben 3378 milliárd forint volt, az agrárexport 10,6 milliárd euró, ami 11 százalékkal haladta meg az előző évit. A külkereskedelmi többlet 3,6 milliárd eurót tett ki, éves viszonylatban ez 10 százalékos bővülést jelentett. Mindez azért alakulhatott így, mert a gazdák és a magyar kormány 2010 óta tartó munkájának köszönhetően látványos fejlődésen ment keresztül a mezőgazdaság – hangsúlyozta a miniszter. Mint kifejtette, ez a fejlődés jól illusztrálja, hogy a mezőgazdaság egy hektárra vetítve 2021-ben 169 százalékkal több új értéket tudott megtermelni, mint 2010-ben. Ennek köszönhetően érdemi felzárkózás ment végbe az Európai Unióhoz. Ma már vannak Magyarországon olyan gazdálkodók, akik termelési mutatóinkban versenyképesek a nyugat-európai élmezőnnyel. A kormány fontos feladatának tartja, hogy minél inkább bővüljön ez utóbbi kör, a gazdálkodók széles rétegei számára biztosítva legyenek a fejlődés feltételei.

Nagy István agrárminiszter

Forrás: Molnár Péter

Soha nem látott mértékű forrás lesz

A Közös Agrárpolitika kettős pillére keretében 4265 milliárd forintot fordítunk a magyar mezőgazdasági élelmiszeripar és a vidéki települések fejlesztésére. A versenyképesség növelését célozza, hogy a vidékfejlesztési támogatásokon belül gazdaságfejlesztésre szánt források összege 50 százalék fölötti. Ennek nagysága több mint háromszorosa a megelőző ciklus forrásának

– hangsúlyozta Nagy István. A gazdák digitális átállásának elősegítése érdekében hirdették meg tavaly júliusban a precíziós gazdálkodást támogató felhívást, melyre 212 milliárd forintnyi támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdák. Ebből 2618 termelő már meg is kapta az igényelt összeget. Ez eddig 193 milliárd forint. – A természeti erőforrások megőrzése érdekében megemelt egységköltséggel hirdettük meg az agrár környezetgazdálkodási programot és az ökológiai gazdálkodás támogatását. Mitől fontos ez? Több, mint 400 milliárd forintot tudunk adni ilyen nehéz helyzetben is a gazdák működésének támogatásához – emelte ki a miniszter.

Az aszály miatt nehéz helyzetbe került gazdák megsegítése érdekében a kormány egy operatív törzset hozott létre, amely már az első ülésén több olyan intézkedést is hozott, amely kézzel fogható segítséget nyújthat a mezőgazdaságnak. – A hiteltörlesztési moratórium értelmében 2023. december 31-ig felfüggesztjük a gazdák kamat- és tőketörlesztését. Szeptember 15-ig jelezhetik az igénylők, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel – emelte ki elsőként. Az intézkedések mellett említette még az aszálybiztosítások kifizetésének meggyorsítására hozott rendelkezést, valamint azt a 3 milliárd forintos alapot is, amely az ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek finanszírozásával nyújt segítséget.

Ugyancsak az aszály okozta károk mérséklésére szolgál az öntözést kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének a támogatására szánt 1,4 milliárdos támogatás is – tette hozzá.

Fotós: Karnok Csaba / Forrás: MW-archív

Nagy István elmondta, hogy a kisebb gazdálkodók számára újra megnyitják a kisüzemi pályázatot. A 15 ezer eurós támogatásból (amely nagyjából most 6 millió forintnak felel meg) 5 millió forintot folyósítanak a kedvezményezetteknek előlegként.

– Tehát gyors segítségként egy 5 milliós támogatást tudunk adni azért, hogy akár takarmányvásárlással, akár majd vetőmagvásárlással az őszi munkálatokat meg tudják indítani – ismertette a tárcavezető.

A magyar gazdálkodók öntözési beruházásainak megvalósulásához a vidékfejlesztési program keretében eddig több mint 45 milliárd forint támogatást ítéltek oda. 2023 és 2027 között a Közös Agrárpolitika stratégiai terve alapján az eddiginél is több forrás, mintegy 70 milliárd forintot szeretnének az öntözéses gazdálkodás termelői beruházásainak fejlesztésére fordítani.

– 2020. január elsejével lépett életbe Magyarország első öntözéses gazdálkodásáról szóló törvénye. Jelenleg 122 elismert öntözési közösség létezik, amelyek összesen több mint 58 ezer hektárnyi művelt ingatlanon folytatnak ilyen gazdálkodást. A már elismert öntözési közösségeken kívül 21 közösség kérelmét vizsgáljuk, és további 49 közösség jelentette be megalakulási szándékát tette hozzá – ismertette. Nagy István szerint átfogó vízügyi rendezést kell végrehajtani országszerte. Az alacsony talajvízszint és a kiszáradt területek arra hívják fel a figyelmet, hogy a vízkészlet-gazdálkodásra kell helyezni a hangsúlyt. – Az ideiglenes záportározóinkat állandóvá kell alakítani, és amikor lehet, minden tározó kapacitását maximumig fel kell tölteni – hangsúlyozta az agrárminiszter.

Bekecs Sándor