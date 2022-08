Bár most is működik bölcsőde Kabán, a jelenlegi épület nem felel meg a kor elvárásainak, és a befogadóképessége sem elégíti ki a helyi igényeket. A megoldásra nem kell sokáig várni: a városháza közvetlen szomszédságában heteken belül megkezdődhet egy vadonatúj bölcsőde építése.

Szegi Emma, Kaba polgármestere a Haon érdeklődésére elmondta:

az új, 500 négyzetméteres intézmény 42 gyermek befogadását biztosítja majd, és a tervek szerint jövő szeptembertől már benépesíthetik a legkisebbek a megépült bölcsődét.

Sikerrel zárult pályázatok

De nemcsak ez a fejlesztés várható Kabán. Közbeszerzés alatt áll például külterületi út építésének projektje, ehhez a Vidékfejlesztési Program pályázatán nyert a település 300 millió forintot. Ezen túlmenően energetikai korszerűsítéseket végezhetnek el a településen, a beruházás érinti majd a régi rendőrségi épületet és – ahogy a helyiek közt ismert – a Szilágyi doktor-féle házat. Előbbi a fejlesztés után helytörténeti gyűjteménynek ad majd otthont, míg utóbbi a Kabai Mennykő Néptáncegyüttesnek szolgálhat korszerű próbateremként.

Szegi Emma elmondta: az elmúlt időszakban benyújtott pályázataikat mind sikerrel zárhatták, így minden tervezett fejlesztésüket véghez vihetik. A tervek sora ezzel nem ért véget: most is vannak benyújtott és elbírálásra váró pályázatai a városnak. Többek között belvízelvezetés fejlesztését, illetve a régi cukorgyár környékén kerékpárút kiépítését és közvilágítás korszerűsítését végezné el az önkormányzat, ehhez 500 millió forintot igényeltek. Emellett játszótéri emelek beszerzése, és belterületi utak fejlesztése szerepel még a tervek között. Utóbbi azért is kiemelt projekt, mert ha eredményesen zárja az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) benyújtott 420 millió forintos pályázatát, akkor Kaba minden utcája aszfaltburkolatot kaphatna.

BBI