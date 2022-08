Traktorhúzó versenyre gyűltek össze a hajdúböszörményiek szombat délelőtt, a település mezőgazdasági szakközépiskolája melletti sportpályánál. A lelátók már a megnyitó előtt jóval zsúfolásig teltek a találkozón. Traktorkarnevállal indult pénteken a háromnapos verseny, melyre bárki, bármilyen motoros meghajtású járművel csatlakozhatott a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola mögötti parkolónál. A versenypályán először veterán járművek vonultak fel, majd dr. Ficsor László, a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület elnöke mondott köszöntőbeszédet. Utoljára 2019-ben rendezhették meg, majd a világjárvány miatt két évig elmaradt a megmérettetés, mely Hajdúböszörményben, Magyarország egyetlen traktorhúzó versenypályáján most végre újra fogadhatja a résztvevőket. Elmondta azt is, hogy a hétvégén Európa legnagyobb versenygépei érkeztek a hajdúvárosba, melynek speciális pályáját nagy gonddal, agyag- és földkeverékkel alakították ki 120 méteres, teljes hosszában. – Ma Európa egyik legszebb traktorhúzó pályáján rendezhetjük meg a bajnokságot, mely a sok látvány és izgalom mellett veszélyt is jelenthet. Néhány éve sajnos robbanás is történt – hívta fel a figyelmet.

Forrás: Czinege Melinda

Idén tizenkét versenygép érkezett Hajdúböszörménybe, a súlypad Olaszországból, Padovából került a pályára, a versenybírók pedig egyenesen Hollandiából érkeztek a megmérettetésre. A szakember kiemelte, a szervezők nem titkolt szándéka, hogy a rendezvény népszerűsége által a település mezőgazdasági szakközépiskolájában több diák tanulhatná a gépészet mesterségét, mellyel később akár saját traktort is építhetnének.

A bajnokság nézőközönsége a verseny után az Agroparker járműbemutatóján és a bokszutca kísérőprogramjain is részt vehetett, aki pedig eleget látott testközelből, helikopteres sétarepüléssel madártávlatból is megcsodálhatta a látványos eseményeket. Tiba István honatya úgy összegzett: példaértékű az összefogás, mellyel hat hét alatt megszervezték az idei találkozót, s remélik, hogy jövőre Európa Kupa-futamot is rendezhetnek a városban. Sőrés István alpolgármester a Covid miatt elmaradt programok hiányát idézte fel, majd a traktorhúzó verseny és Hajdúböszörmény más nagyrendezvényeinek közösségépítő erejét emelte ki.

Forrás: Czinege Melinda

Csonka Pálné Marika férjével és kisunokájukkal érkezett, akinek első útja a kiállított traktorokhoz, pontosabban egyenesen a kormány mögé vezetett. A nagymama nemcsak a négykerekűek iránti hódolata miatt hozta el Tomikát a találkozóra. Nyomósabb oka is van: a család mezőgazdasággal foglalkozik, s nem árt, ha minél hamarabb, minél többet lát és tud erről a világról a legfiatalabb leszármazott.

SZD