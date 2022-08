A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapjának beszámolója szerint az eseményen Mikó Zoltán polgármester felidézte a gólyafesztivál történetét, majd a településen végbement fejlesztésekről beszélt. Hozzátette, ebben a nehéz időszakban is az a cél, hogy a folyamatban lévő beruházásokat is mihamarabb sikerüljön megvalósítani.

Tasi Sándor, a megyei önkormányzat alelnöke beszédében azt hangsúlyozta: az ehhez hasonló rendezvényeknek nagyon fontos szerepük van, hiszen közösség-összetartó erővel bírnak, a mai világban pedig ez elengedhetetlen. Örömét fejezte ki továbbá, hogy a környékről most is több településvezető látogatott ki a fesztiválra. Kiemelte, a megyei önkormányzat és a megyei települések között továbbra is kiváló, eredményes az együttműködés, így van ez Tiszagyulaháza esetében is. Tasi Sándor ezután a település részére is átnyújtotta a megyei összetartozást jelképező Bocskai-szablyát.

A rendezvényen dr. Tiba István országgyűlési képviselő is jelen volt, aki elismerően beszélt a település eddig elért eredményeiről, majd hivatalosan is megnyitotta a XV. Gólyafesztivált.