A szélsőséges szárazság a város által elültetett növényeket sem kíméli. Egyre zöldebb, egyre lélegzőbb Debrecen, ám a fullasztó hőség nemcsak ránk, emberekre, hanem a fákra, bokrokra, virágokra is kedvezőtlenül hat.

Kuhn András főkertésztől megtudtuk: az egyre jobban kinyúló száraz időszakok felülírhatják az eddigi városképet, igaz, pár éven belül akár színesebb, sokkal élénkebb Debrecen tárulhat a turisták és a helyiek szeme elé.

Készülnek a változásra

– Kezdetek óta az élőhelynek megfelelő növényeket ültettünk, de egyre extrémebb sajnos az időjárás, így nekünk is el kell mennünk az extrémebb növények világa felé – mondta Kuhn András, példaként a megújuló Bajcsy-Zsilinszky utcát említve, ahol már szigorúan a szárazságot elviselő növényeket részesíti előnyben a város. – Vannak klasszikusok, mint a levendula, mely gyakorlatilag öntözés nélkül bírja a klímánkat, de elég sok helyen alkalmazzuk a sudár zsályát, esetleg a nyári orgonát is (a Tócóskertben találkozhatunk utóbbival, mely öntözés nélkül is szép nagyra nő, jelenleg is virágzik – a szerk.). Ezek a fajok a debrecenieknek sem teljesen újak, pár éve már alkalmazzuk, hogy olyan növényeket hozunk, amelyek jobban bírják az időjárásunkat. Néhány esztendős tapasztalattal ráadásul már azt is tudjuk, mi az, ami működik, és mely típusoktól kell elköszönnünk. Egy-két eddig jól használt növény már ki is esett, ilyen például a korallberkenye. Hiába délkelet-ázsiai, örökzöld növény, nem igazán bírja öntözés nélkül. A mályva, a kékszakáll, a nyári orgona viszont remekül teljesít – sorolta.

Az öntözésre egyébként nem lehet panasz, a szakember elmondása szerint a költséghatékonyság, illetve az áthaladó forgalom megkímélése érdekében éjszakánként locsolnak. – Legjobb tudomásom szerint a belvárosi növények napi 90-100 köbméter vizet kapnak, ami jelentős mennyiség. Ehhez hozzátartozik persze, hogy ilyenkor nem csak a fákat, de azokat a nagy virágágyakat is gondozzuk, amelyeknek nincs automata öntözése – fejtette ki a főkertész, hozzátéve, a virágágyakat naponta, a fákat hetente locsolják.

Egy biztos, pálmafákat még nem fogunk látni szeretett városunk utcáin, parkjaiban.

– Kissé gonosz ez az éghajlatváltozás, mert a téli hideg így is megmarad, és nem tudjuk kiküszöbölni. Ha rövid ideig is, de mínusz 10 fok körül várható a téli hőmérséklet, ami a mediterrán növényeket erősen szelektálja. Így fajok szempontjából jelenleg inkább a közeli déli, délkeleti országokban jellemző egyedeket választjuk (Szerbia, Albánia), vagy akár a keletebbre lévő magas füves sztyeppék növényeit (korbácsliliomok, díszfüvek, mályva vagy szamárkenyér), ezekkel a hazánkra jellemző májusi, fő virágzási idő is jobban elhúzható nyár közepére vagy akár a végére is – hangsúlyozta Kuhn András.

Színesebb városkép többféle díszfa elültetésével

Ha szörfidény nem is lesz, egy cívis Szakura, azaz cseresznyevirágzás-ünnep akár helyet kaphat a város következő évtizedeinek kalendáriumában. – Hagyományos cseresznyét – ami gyümölcsöt hoz – nem javasolunk városokba. Egyrészt potyog, másrészt komolyabb növényvédelemre van szüksége. Díszváltozatokat azonban szoktunk ültetni, tavaly például egy 40 darabból álló ligetet hoztunk létre a barokk temetőkápolna mögötti kis parkban, ami a későbbiekben kifejezetten látványos lehet. Pallagon pedig a lakosok igényeltek ilyen növényeket közterületre – mondta Kuhn András. És bár a díszcseresznye reneszánszát éli (ezért a faiskolákban nehéz beszerezni), a város dísz­almát, sőt – például a kiskörút esetében – díszkörtét is ültetett már.

